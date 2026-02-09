Pese a las críticas y el ambiente negativo en la previa, Colo Colo logró un necesario triunfo ante Everton en el final. Con esos tres puntos, Fernando Ortiz respira más tranquilo en la banca.

El DT estaba seriamente cuestionado por su inicio de temporada, pero con la victoria en Macul ahora buscará levantar cabeza definitivamente. Ahí aparecen dos particulares desafíos en el horizonte.

Primero será Unión La Calera, en el Estadio Monumental, para luego visitar Rancagua en un esperado duelo que siempre saca chispas. Es que O’Higgins se ha transformado en un verdadero verdugo albo en los últimos años.

El calendario que favorece a Colo Colo ante el puntero

Con miras al partido ante O’Higgins, la próxima semana, Colo Colo tiene una importante ventaja con la ayuda del calendario. Es que los celestes, líderes de la Liga de Primera, tendrán la mente puesta en dos partidos vitales para su temporada.

O’Higgins y Colo Colo chocarán la próxima semana/Photosport

O’Higgins recibirá al Cacique el sábado 21 de febrero, a las 18:00 horas en el Codelco El Teniente. Pero tres días antes, el Capo de Provincia enfrentará a Bahía de Brasil, en el mismo recinto, por Copa Libertadores.

Es más, post duelo ante los albos por la Liga de Primera, los hombres de Lucas Bovaglio deberán viajar a Brasil para el duelo de vuelta ante los brasileños (miércoles 25 de febrero). Por eso, se espera que ante Colo Colo pongan un equipo B, pensando en la Copa.

Esa misma situación la vivió el Cacique en 2024, cuando Jorge Almirón paró un equipo totalmente alternativo ante O’Higgins en Rancagua. Pensando en la llave ante Godoy Cruz de ese entonces, los albos cayeron 1-0 en El Teniente.