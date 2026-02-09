Pronósticos Unión La Calera vs Cobresal: los Mineros cierran la fecha con la visita a los Cementeros

RedGol trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Unión La Calera vs Cobresal, en el cierre de la fecha 2 del Campeonato Nacional.

En el último partido de la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026, Unión La Calera será local frente a Cobresal, Ambos equipos comenzaron el torneo con triunfos por la mínima: los Cementeros superaron a Everton gracias al gol de Rodrigo Cáseres, mientras que los Mineros vencieron a Huachipato con anotación de Steffan Pino.

El cuadro calerano buscará sumar su primera victoria en condición de local, luego de cerrar la temporada pasada con dos derrotas consecutivas en casa. Además, acumula tres partidos sin perder como anfitrión ante el elenco naranja.

En la previa de este partido, nuestro especialista te acerca tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas en el campeonato chileno.

Pronósticos para apostar en Unión La Calera vs Cobresal

Rango de goles: 2-3 2.62 Anotará en cualquier momento: Steffan Pino 3.00 Total de goles de Unión La Calera en la segunda mitad: Menos de 0.5 1.95

Un patrón de goles en el Nicolás Chahuán

En cuatro de los últimos seis partidos de Unión La Calera como local en la Liga de Primera, el marcador finalizó con dos o tres goles.

La misma tendencia se repitió en cuatro de los cinco encuentros más recientes de Cobresal en condición de visitante, donde también se registraron dos o tres anotaciones.

Además, los últimos cinco enfrentamientos entre ambos disputados en casa de los Cementeros terminaron con esa misma cifra de goles.

Rango de goles: 2-3 – 2.62 en bet365

Steffan Pino comenzó con el pie derecho

Steffan Pino no logró evitar el descenso de Deportes Iquique, pese a aportar cinco goles y dos asistencias en 26 apariciones. Sus números en temporadas anteriores habían sido superiores, y su estreno en Cobresal es una muestra de ello: el artillero de 31 años anotó el gol ante Huachipato en la primera fecha.

Anotará en cualquier momento: Steffan Pino – 3.00 en bet365

El cementero con un cierre en deuda en casa

La temporada 2025 fue negativa para los Cementeros. De hecho, solo ganaron dos de sus últimos 12 partidos como locales, considerando Campeonato Nacional y Copa Chile.

Gran parte de ese pobre registro se explica por la falta de efectividad en los segundos tiempos: en nueve de sus 11 presentaciones más recientes en casa por liga chilena, Unión La Calera no logró anotar goles después del entretiempo.

Total de goles de Unión La Calera en la segunda mitad: Menos de 0.5 – 1.95 en bet365

Cuotas en Unión La Calera vs Cobresal

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Unión La Calera vs Cobresal: últimos partidos