Se formó en Colo Colo, jugó en Tercera División y tras prueba se suma a la Primera B

Curicó Unido sigue activo en el mercado de fichajes y está semana sumó a una pieza importante en el ataque. Esto tiene relación con Mauro Lopes que firmó contrato con el cuadro de la séptima región.

Un ariete especialista en el puesto y que comenzó su carrera en Colo Colo. Sin embargo, tuvo que salir de los albos y enfrentó una vuelta larga en el fútbol con pasos por varios clubes nacionales. En 2025 incluso jugó en Tercera con San Antonio Unido y luego pasó a San Felipe.

Tras ello, en este 2026 buscó una nueva oportunidad y fue a probar suerte a Curicó Unido. El puntero necesitó de tres partidos para convencer al cuerpo técnico de Damián Muñoz. El futbolista estuvo a prueba y marcó tres goles, por lo que de inmediato sacó aplausos entre los hinchas. Ante el buen rendimiento, finalmente recibió el visto bueno para sumarse al cuadro tortero.

“Ya es oficial, el extremo izquierdo Mauro Lópes supero todo el proceso de evaluaciones y se ha transformado en nuevo refuerzo de nuestro plantel profesional para la temporada 2026”, informó el cuadro curicano.

“Gracias a Dios se pudo dar. Hoy somos parte de Curicó Unido y muchas gracias a la gente que me apoyó”, agregó el volante de 28 años al ser confirmado como nuevo refuerzo de Curicó.

Por lo que se suma a Roberto Riveros, Enzo Ormeño, Joaquín Romo, Damián Tello, Cristopher Medina, Benjamín Inostroza, Gabriel Sarria, Javier Retamales, Joaquín Rojo, Rodrigo Colombo y Leandro Benegas.

¿Cuándo debuta Curicó Unido?

La temporada 2026 empieza oficialmente para Curicó Unido este domingo 1 de febrero. Curicó Unido disputa la primera fecha de la Copa Chile ante Rangers desde las 20:30 horas. Dicho encuentro será de local en el Estadio Joaquín Muñoz García de Santa Cruz. Tras ello, los “Torteros” deberán visitar a Rangers el 8 de febrero y 23 del mismo mes está programado el debut por la Primera B ante Magallanes.