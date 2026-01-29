El mercado de fichajes se sigue moviendo y con ello distintas figuras han cambiado de equipo esta temporada. En Huachipato, la situación no ha sido diferente, pero revelan que una de las grandes figuras de la escuadra se quedaría en casa.

Lionel Altamirano fue uno de los goleadores del último Campeonato Nacional con 12 tantos, posicionándose en el tercer lugar de la tabla de anotadores. Ante esto, se reveló que el jugador podría despedirse de los Acereros.

A finales del 2025, su representante, Gerardo Godoy, conversó con AS donde habló sobre la búsqueda de nuevos desafíos. “Por ejemplo, si es que no es ninguno de los grandes (de Chile), sería el extranjero. ¿Quién más va a pagar aquí en Chile? Ahora, si Huachipato clasifica a una copa internacional, también sería atractivo para el club (mantenerlo)”.

Lionel Altamirano se queda en Huachipato

El comunicador Sebastián Godoy reveló a través de su cuenta de X que no el jugador seguiría en el club por el momento. “No hay ningún sondeo por Lionel Altamirano, tranquilidad para hinchas de Huachipato. El goleador sigue preparando el duelo ante Cobresal de este sábado en El Salvador”.

Lionel Altamirano seguiría en el equipo/Photosport

El 2026 de Huachipato

El cuadro Acerero logró la clasificación a la Fase 2 de Copa Libertadores tras coronarse campeones de Copa Chile. Por este motivo, el equipo ha sumado a distintas figuras a su escuadra esta temporada, entre ellos los volantes Ezequiel Cañete y Carlos Herrera, el delantero Harold Antiñirre, el defensa Cristián Toro.

Por otra parte, también anunció las renovaciones del defensa Nicolás Vargas y el portero Rodrigo Odriozola.