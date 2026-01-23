Entre las tantas preocupaciones que tiene Huachipato de cara al inicio de su temporada 2026 estaba la situación política y social que se vive en Venezuela. Esto, a raíz de su próximo debut en Copa Libertadores, donde visitará al Carabobo en Valencia.

A comienzos del presente año, la dirigencia acerera hizo un llamado público a la Conmebol para que definiera si es que debían o no viajar a ese país, a raíz del clima tras la detención del Dictador Nicolás Maduro. Pero tal parece que en Asunción hicieron oídos sordos.

Es que a pesar de las palabras del presidente de Huachipato, Hernán Rosenblum, sobre las dificultades para organizar el viaje a Venezuela, el organismo ratificó de forma oficial dónde hará su debut en la Copa Libertadores 2026.

El portazo de Conmebol a Huachipato por viaje a Venezuela

A través de su sitio oficial, el ente rector del fútbol sudamericano entregó la programación de las fases clasificatorias 1 y 2 del certamen, donde se menciona sólo un cambio de sede, y la misma no se vincula con lo que ocurre en Venezuela.

La Conmebol ratificó que Huachipato deberá jugar ante Carabobo por la segunda ronda de Copa Libertadores el martes 17 de febrero, desde las 19:00 horas, el Estadio Polideportivo Misael Delgado en Valencia, escenario donde jugó Universidad de Chile en 2025.

De todas formas, el primer equipo sudamericano que viajará a Venezuela para jugar por el máximo certamen continental será The Strongest de Bolivia, cuando el martes 10 de febrero jueguen en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, a las 21:30 horas.

¿Cuándo juegan los acereros?

Huachipato arranca su participación en Liga de Primera este sábado 31 de enero, cuando a las 18:00 horas visite a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador.