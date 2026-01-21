Comenzó la nueva Supercopa, donde U. Católica y Huachipato definieron al primer finalista. Pese a que los acereros golpearon primero, se fueron con las manos vacías tras el despertar de los cruzados.

Lionel Altamirano anotó para los de Talcahuano (40′ y 67′), pero Fernando Zampedri (56′) y Clementes Montes (74′) dejaron el marcador igualado. En el final, el Toro (90′) y Justo Giani (90’+6) decretaron el triunfo.

En TNT Sports, Jaime García lamentó lo sucedido. “Fue un partido emocionante, estuvimos siempre arriba. Después, fueron dos balones o tres detenidos y allí tenemos que tener mejor aplicación“, dijo el DT de Huachipato.

“Estábamos bien aplicados y jugando bien; ellos llegaron casi solo con balones largos en el segundo tiempo. Eso es algo que debemos mejorar mucho. Creo que lo teníamos resuelto, pero cuando tomamos malas decisiones, suele pasar esto“, sumó.

ver también Con autoridad: La UC da vuelta el marcador ante Huachipato y se instala en la final de la Supercopa

“Es lo que nos pasa”, lamentó Jaime García en Huachipato

“Es un poco lo que nos pasa. Al igual que ellos, venimos de una pretemporada. Ellos supieron aprovechar los balones detenidos y ahí está, esa fue su clave“, agregó el entrenador de Huachipato, Jaime García.

Publicidad

Publicidad

Sobre lo que viene, con el inicio de la Liga de Primera a la vuelta de la esquina, declaró: “Nosotros estamos pensando ya en mantenernos y llegar de buena manera al campeonato. Nos toca ir a El Salvador y, después, jugar contra la U. Así que ahí vamos a esperar tranquilamente, solucionar y mejorar lo que se hizo mal. Seguir adelante”.