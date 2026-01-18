Es tendencia:
Copa Libertadores

¿Menos cupos para Chile? La propuesta que podría revolucionar la Copa Libertadores

Tras ganar la MLS, el presidente del Inter Miami señaló que ya gestiona su ingreso a la Copa Libertadores, una idea que podría sacudir los cupos del torneo.

Por Franco Abatte

¿Messi jugando la Copa Libertadores con Inter? La llamativa propuesta que llega desde Estados Unidos.
Un remezón podría azotar a la Copa CONMEBOL Libertadores. Esto luego de que el Inter Miami conquistara la MLS, ya que el club de Lionel Messi no se conforma con eso y ya piensa en el siguiente gran desafío internacional. Así lo confirmó su propio dueño, Jorge Más, quien sorprendió a todos al revelar intenciones de jugar la máxima contienda deportiva del cono sur.

En conversación con el medio trasandino Olé, Más reveló que ha tenido conversaciones formales con la Conmebol para intentar llevar al conjunto de Florida al certamen sudamericano e incluso adelantó que esta inquietud fue planteada directamente al presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, apelando a precedentes históricos para sostener su postura.

“Yo sí he tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro Domínguez de ver si la participación en Copa Libertadores. Hay precedente, porque clubes mexicanos anteriormente han jugado la Libertadores”, comenzó señalando.

Pero eso no fue todo. El mandamás del conjunto norteamericano fue todavía más allá y defendió la idea de que tanto la MLS como la Liga MX merecen un lugar en el torneo de clubes más prestigioso del continente.

“Yo sí quisiera jugar la Libertadores, lo he dicho y lo digo públicamente. Lo he dicho dentro de la MLS. Yo creo que los campeones de la MLS como de la Liga MX son merecedores de un cupo”, agregó.

Eso sí, el dueño del Inter Miami reconoció que el escenario no es sencillo y que la definición pasa por un acuerdo mayor entre confederaciones: Sé que son temas entre Concacaf y Conmebol, pero yo creo que si de alguna manera se puede seguir creciendo el fútbol hemisféricamente, con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, la competencia sería mejor”, sentenció.

Junto a Messi, Maximiliano Falcón podría volver a la Copa Libertadores de la mano del Inter Miami. (Foto: Carmen Mandato/Getty Images)

La propuesta, como era de esperar, ya genera debate. Un eventual ingreso de clubes de la MLS y México a la Libertadores podría abrir la puerta a una reestructuración de cupos, algo que inevitablemente pone en alerta a Chile, que año a año pelea por mantener sus cuatro cupos en el torneo.

