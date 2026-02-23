Es tendencia:
Copa Libertadores

Semana clave en Copa Libertadores: Así se juega la vuelta de la fase 2 del torneo Conmebol

Conoce la programación de todos los partidos que se juegan esta semana por la revancha de la Fase 2.

Por Franco Abatte

La Copa Libertadores define esta semana a los clasificados a la Fase 3.
Nueva semana, nuevos partidos por la Copa CONMEBOL Libertadores 2026. El máximo certamen de clubes de Sudamérica regresa con los duelos de vuelta de la fase 2, donde Huachipato y O’Higgins de Rancagua buscarán dar el batacazo y asegurar participación internacional clasificando a la tercera ronda eliminatoria.

Atacante de O’Higgins quiere frenar en seco a Colo Colo: “Hay que bajarlos, vienen en…”

Es en ese contexto donde te invitamos a conocer la programación no solo de Huachipato vs. Carabobo, ni de O’Higgins vs. Bahía, también de los demás duelos de la segunda fase, a continuación, en RedGol.

Programación de la vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores

Martes 24 de febrero

EquiposHorarioTransmisión
Huachipato vs. Carabobo en el CAP de Talcahuano.19:00 horas de Chile.Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.
DIM vs. Liverpool en el estadio Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Colombia.21:30 horas de Chile.Transmiten ESPN 5 y Disney+ Premium.
Sporting Cristal vs. 2 de Mayo en el estadio Miguel Grau de Perú.21:30 horas de Chile.Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.

Miércoles 25 de febrero

EquiposHorarioTransmisión
Bahía vs. O’Higgins en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía, Brasil.19:00 horas de Chile.Transmiten ESPN Premium, CHV web, YouTube de CHV, PlutoTV y Disney+ Premium.
Botafogo vs. Nacional de Potosí en el Olimpico Nilton Santos de Brasil.21:30 horas de Chile.Transmiten ESPN 5 y Disney+ Premium.
Argentinos Juniors vs. Barcelona SC en el estadio Diego Armando Maradona de Argentina.21:30 horas de Chile.Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.

Jueves 26 de febrero

EquiposHorarioTransmisión
Guaraní vs. Juventud en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay.19:00 horas de Chile.Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.
Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira en el estadio Manuel Murillo Toro de Colombia.21:30 horas de Chile.Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.

¿Cuándo se juega la Fase 3 de la Copa Libertadores?

Los ocho equipos clasificados a la Fase 3 se enfrentarán en cuatro series que definirán a los últimos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores (ganadores), así como también a los equipos que accederán a la Copa Sudamericana (perdedores).

Esta etapa se disputará entre el 3 y el 12 de marzo, con encuentros de ida y vuelta.

