Nueva semana, nuevos partidos por la Copa CONMEBOL Libertadores 2026. El máximo certamen de clubes de Sudamérica regresa con los duelos de vuelta de la fase 2, donde Huachipato y O’Higgins de Rancagua buscarán dar el batacazo y asegurar participación internacional clasificando a la tercera ronda eliminatoria.
Es en ese contexto donde te invitamos a conocer la programación no solo de Huachipato vs. Carabobo, ni de O’Higgins vs. Bahía, también de los demás duelos de la segunda fase, a continuación, en RedGol.
Programación de la vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores
Martes 24 de febrero
|Equipos
|Horario
|Transmisión
|Huachipato vs. Carabobo en el CAP de Talcahuano.
|19:00 horas de Chile.
|Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.
|DIM vs. Liverpool en el estadio Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Colombia.
|21:30 horas de Chile.
|Transmiten ESPN 5 y Disney+ Premium.
|Sporting Cristal vs. 2 de Mayo en el estadio Miguel Grau de Perú.
|21:30 horas de Chile.
|Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.
Miércoles 25 de febrero
|Equipos
|Horario
|Transmisión
|Bahía vs. O’Higgins en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía, Brasil.
|19:00 horas de Chile.
|Transmiten ESPN Premium, CHV web, YouTube de CHV, PlutoTV y Disney+ Premium.
|Botafogo vs. Nacional de Potosí en el Olimpico Nilton Santos de Brasil.
|21:30 horas de Chile.
|Transmiten ESPN 5 y Disney+ Premium.
|Argentinos Juniors vs. Barcelona SC en el estadio Diego Armando Maradona de Argentina.
|21:30 horas de Chile.
|Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.
Jueves 26 de febrero
|Equipos
|Horario
|Transmisión
|Guaraní vs. Juventud en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay.
|19:00 horas de Chile.
|Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.
|Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira en el estadio Manuel Murillo Toro de Colombia.
|21:30 horas de Chile.
|Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.
¿Cuándo se juega la Fase 3 de la Copa Libertadores?
Los ocho equipos clasificados a la Fase 3 se enfrentarán en cuatro series que definirán a los últimos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores (ganadores), así como también a los equipos que accederán a la Copa Sudamericana (perdedores).
Esta etapa se disputará entre el 3 y el 12 de marzo, con encuentros de ida y vuelta.