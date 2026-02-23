Nueva semana, nuevos partidos por la Copa CONMEBOL Libertadores 2026. El máximo certamen de clubes de Sudamérica regresa con los duelos de vuelta de la fase 2, donde Huachipato y O’Higgins de Rancagua buscarán dar el batacazo y asegurar participación internacional clasificando a la tercera ronda eliminatoria.

Es en ese contexto donde te invitamos a conocer la programación no solo de Huachipato vs. Carabobo, ni de O’Higgins vs. Bahía, también de los demás duelos de la segunda fase, a continuación, en RedGol.

Programación de la vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores

Martes 24 de febrero

Equipos Horario Transmisión Huachipato vs. Carabobo en el CAP de Talcahuano. 19:00 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium. DIM vs. Liverpool en el estadio Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Colombia. 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN 5 y Disney+ Premium. Sporting Cristal vs. 2 de Mayo en el estadio Miguel Grau de Perú. 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.

Miércoles 25 de febrero

Equipos Horario Transmisión Bahía vs. O’Higgins en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía, Brasil. 19:00 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium, CHV web, YouTube de CHV, PlutoTV y Disney+ Premium. Botafogo vs. Nacional de Potosí en el Olimpico Nilton Santos de Brasil. 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN 5 y Disney+ Premium. Argentinos Juniors vs. Barcelona SC en el estadio Diego Armando Maradona de Argentina. 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.

Jueves 26 de febrero

Equipos Horario Transmisión Guaraní vs. Juventud en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay. 19:00 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium. Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira en el estadio Manuel Murillo Toro de Colombia. 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.

¿Cuándo se juega la Fase 3 de la Copa Libertadores?

Los ocho equipos clasificados a la Fase 3 se enfrentarán en cuatro series que definirán a los últimos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores (ganadores), así como también a los equipos que accederán a la Copa Sudamericana (perdedores).

Esta etapa se disputará entre el 3 y el 12 de marzo, con encuentros de ida y vuelta.