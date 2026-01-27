Everton de Viña del Mar tiene como objetivo en este año cambiar la pobre imagen que dejaron en el 2025. A los Oro y Cielo les faltó torneo para perder la categoría por culpa de un rendimiento penoso, razón por la cual se han movido bastante en este mercado de fichajes.

El cuadro viñamarino ya lleva cinco contrataciones tras los arribos de Vicente Fernández (Cobresal), Cristopher Barrera (Cobresal), Esteban Kirkman (Deportes Recoleta), Braian Martínez (Trige, ARG) y Diéter Villalpando (Juárez, MEX). Sin embargo, van por más en este mercado.

Esto lo decimos porque en las últimas horas se ratificó el fichaje de un sexto jugador por parte los ruleteros. Viene de Colombia, siendo uno de los futbolistas de más proyección del país cafetero.

ver también Se desarma Unión Española: recibió grave denuncia, quedó en libertad y tiene todo listo en Everton

Everton ficha a joya colombiana en este mercado

De acuerdo a información entregada por el periodista Diego Peralta en su Twitter personal, los Oro y Cielo lograron el fichaje de Santiago Londoño, atacante colombiano de apenas 17 años.

“La joya colombiana de 17 años, Santiago Londoño, es el sexto refuerzo de Everton. El acuerdo es total para que el atacante defienda la camiseta Oro y Cielo en esta temporada. El goleador de 1.83m llegará en las próximas horas al país”, escribió el comunicador.

El colombiano Santiago Londoño será el sexto refuerzo de Everton en este mercado de fichajes. | Foto: Archivo.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que el pase de Londoño pertenece al Envigado de su país, donde lamentablemente no ha podido repetir sus buenas actuaciones en el combinado juvenil de Colombia. Por lo mismo, la opción de sumar minutos en Everton asoma como tentadora para que su carrera por fin despegue.

ver también Piñeiro desclasifica la tortuosa interna de Everton en 2025: “Si competimos que sea sanamente, no con jugadores por atrás…”

¿Cuándo debutan los ruleteros en la Liga de Primera 2026?

El primer partido de Everton en el torneo local será ante Unión La Calera el lunes 2 de febrero desde las 20:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.