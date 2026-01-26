Unión Española sigue haciendo noticia en relación a su plantel 2026 para la Primera B. Mientras preparan el debut ante Recoleta, por Copa Chile, los hispanos sumaron otra partida en el equipo.

A la ya conocida y polémica salida de Emiliano Vecchio, además de Ariel Uribe, ahora un defensa dice adiós. Se trata de Valentín Vidal, canterano de larga experiencia en el equipo y que seguirá jugando en Primera.

Es que Everton de Viña del Mar sería su próximo destino según el medio partidario Independencia Hispana. En Santa Laura buscan renovar la defensa y el central es uno de los apuntados a partir.

La polémica que sacudió al hombre de Unión Española

Valentín Vidal, defensa de 21 años de Unión Española, está a una firma de timbrar su paso a Everton de Viña del Mar. La operación apunta a un préstamo por un año, según la citada fuente.

Vidal no tuvo mayor continuidad en el último torneo /Photosport

El canterano hispano está muy cerca de dejar Santa Laura, donde a fines del 2024 tuvo una grave denuncia en contra. Eso debido a un presunto caso de abuso con una menor de edad.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, poco tiempo después el jugador quedó en libertad y el caso se cerró al no acreditarse los hechos en la Justicia. En 2025 Vidal terminó con intermitencia su paso por Unión Española, sin afianzarse como titular indiscutido.

ver también Insólita declaración en Unión Española tras humillante derrota ante La Calera: “Nuestro objetivo es…”

Tuvo 23 participaciones en total entre suplencias y apariciones en el XI estelar. Ahora, Everton asoma como su equipo en el horizonte, club que busca con urgencia un central para el 2026.