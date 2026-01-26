Unión Española tiene la cabeza en luchar por el ascenso en el 2026. Para conseguir este objetivo, oficializaron el regreso al club del uruguayo José Aja.

Los Hispanos viven un momento histórico, pero para mal. Por segunda vez perdieron la categoría y la única forma de cerrar esa herida en los hinchas, es regresando a Primera División lo más rápido posible de la mano de Gonzalo Villagra como DT.

El nuevo refuerzo de Unión Española

En Unión Española han vivido una verdadera polémica en los últimos días. Emiliano Vecchio regresó al club para liderar al plantel como un referente, pero todo se ha transformado en una pesadilla con acusaciones de incumplimiento de contrato hacia los de Independencia.

En Santa Laura han negado los cuestionamientos de Vecchio y por ahora, la teleserie no tiene un final claro ya que el argentino no quiere seguir en el club, pese a tener contrato vigente. Una teleserie de aquellas que al parecer, todavía tiene capítulos por delante.

Mientras eso sucede con Emiliano Vecchio, Unión Española se metió en el mercado para concretar el regreso de otro referente y en esta jornada oficializaron el fichaje de José Aja, uruguayo que ya estuvo en el club en 2019.

“¡Bienvenido a casa, José! El defensor central uruguayo vuelve a Unión Española para reforzar nuestra zaga para la temporada 2026. Con 1,91 mts de estatura y una destacada trayectoria internacional, José ya defendió nuestros colores en 2019 y regresa con experiencia en Uruguay, la MLS y Colombia“, escribieron en las redes sociales del club.

De esta manera, Aja de 32 años tendrá la misión de liderar a un plantel joven junto a Patricio Rubio y ayudar a que el club regrese a Primera División. Los Hispanos intentan dejar atrás los problemas y concentrarse en la lucha por el ascenso.