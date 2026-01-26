Por esas cosas que tiene el fútbol, Emiliano Vecchio se encontró en su tercer ciclo como jugador de Unión Española con un gerente general que había conocido en su paso por el Bolívar de La Paz. Se trata de Sabino Aguad, quien reconoció que fue Jorge Segovia quien lideró las negociaciones por el “10”.

Aguad también reveló su sorpresa por los ribetes que tomó la situación. Y recordó aquel tiempo en que estuvieron juntos en el cuadro paceño, el más fuerte que tiene el balompié boliviano. Fue en febrero de 2020, cuando Vecchio se sumó a la Academia. Jugó siete partidos. No hizo goles. Y regaló dos asistencias.

“Hace unos años, yo era gerente deportivo de Bolívar. El gran refuerzo que llevamos fue Emiliano. Lo conocía personalmente desde hace bastantes años. Por lo tanto todo lo sucedido me extraña bastante”, contó el gerente general de los hispanos.

Emiliano Vecchio tuvo una corta pasada por el Bolívar de La Paz.

Eso sí, Aguad no recordó que la salida de Vecchio en Bolívar se dio apenas seis meses luego de su arribo. Una determinación que el dueño de ese club, Marcelo Claure, comunicó sin anestesia mediante su cuenta de Twitter, hoy llamado X. Pero sí quiso justificar por qué compartió una conversación de WhatsApp con el volante ofensivo argentino, quien recuerda esa etapa casi como anecdótica.

“Por eso subí a redes sociales un whatsapp que me envió hace meses. El cambio es poco entendible, lo hemos seguido invitando a que entrene. No somos un club de pelea. Han visto que no hemos respondido. El presidente habló por primera vez”, expuso Sabino Aguad.

“No somos un club que esté buscando pelearse con los jugadores ni con la gente. La actitud de él se entiende poco y menos la actitud de su pareja. Todo lo que ha dicho que había para él, casa, auto, etc, no existió nunca. Revisamos todos nuestros Whatsapp. No estaban, en el contrato menos”, lanzó Sabino Aguad.

El contrato de Emiliano Vecchio con la Unión Española y cómo se ha dado su retorno trajo a la memoria de Sabino Aguad aquella corta estadía en el Bolívar de La Paz, donde llegó con la Copa Libertadores como principal motivación. Para el ingeniero comercial no existen dobles lecturas.

“No sólo el que firmó, el que le enviamos a Argentina antes de que viajara. No tiene excusa para decir que no conocía el contrato”, manifestó Sabino Aguad. Otro que sacó la voz ante el tema fue el gerente deportivo de los hispanos, Luis Pavez Contreras, quien el año pasado cumplió el rol de coordinador.

Pavez Contreras, otrora volante central de este cuadro de colonia, Colo Colo y Palestino, contó que “el plantel lo ha tomado bien, ha sido maduro. Algunos conocían a Emiliano de años anteriores y una vez que dejó de ir a entrenar, los vimos entrenar fuerte. No fue más tema dentro del camarín”.

Emiliano Vecchio volvió a Argentina, aunque sigue con contrato en los hispanos. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Si bien se ha seguido hablando en la prensa y las redes sociales, para nosotros no es tema. No podemos seguir perdiendo tiempo con el caso de Emiliano”, marcó Luis Pavez Contreras, quien quiere que el foco del equipo adiestrado por Gonzalo Villagra esté desde el comienzo en la misión retorno a la primera división. Un portazo que tiene tintes de definitivo…

