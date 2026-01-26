Lo último que dijeron Sabino Aguad y Gonzalo Villagra en Unión Española deja muy mal parado a Vecchio

Hace algunos días, al cabo de la Noche Canaria, Gonzalo Villagra explicó sin mucha profundidad la ausencia de Emiliano Vecchio en la Unión Española, donde finalmente Sabino Aguad y el DT afrontaron el tema con lujo de detalles. El “10” firmó como refuerzo del cuadro hispano.

De hecho, el momento de la firma de su contrato se hizo viral: fue en la playa y acompañado de su pareja, Virginia Tissera, algo que causó revuelo en Chile y en Argentina, donde Vecchio dejó grandes momentos en Rosario Central y Racing Club de Avellaneda. Pero en el vecino país también dio material para la prensa rosa, como cuando se emparejó con la hija del presidente de la Acadé, Mercedes Blanco.

Su fichaje en la Unión Española es una historia extraña más para la bitácora de Vecchio. “Con respecto a Emiliano, quiero hacer un poco de historia. Nos costó bastante tomar la decisión de traerlo. Nos reunimos cuerpo técnico, gerencia y directores. Acordamos traerlo sabiendo que no es un jugador fácil”, dijo Sabino Aguad, el gerente general del elenco de colonia.

Emiliano Vecchio tuvo un retorno muy complicado a Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Tuvo dos períodos y el último había sido complicado. Cuando decidimos que sí venía, decidimos varias cosas. Una, que la negociación la hacía el presidente del club (Jorge Segovia), no la hacía yo ni el gerente deportivo (Luis Pavez Contreras). Le hicimos un contrato con cláusulas con un desempeño deportivo y personal acorde a estar en Unión Española y acordamos un premio grande por objetivos”, desclasificó Aguad.

Sabino Aguad habló de varios detalles que hubo en la negociación de Unión Española con Emiliano Vecchio. (Karin Pozo/Photosport).

Mientras todo esto ocurría, a Vecchio le apareció un súbito interés por jugar en San Lorenzo de Almagro, al punto que se ofreció gratis como refuerzo. “Así negoció el presidente. Tenía sueldo, premios y pasajes para él y su pareja. Pidió pasajes idas y vuelta especiales para sus hijos. Se los dimos, fueron comprados”, detalló Aguad.

“Por último, pidió que le ayudáramos con un colegio. Le encontramos 50 por ciento de descuento para los hijos de la pareja. Llega el 1 a Santiago y negocia con el presidente que había que pagarle el primer sueldo al contado. Aduce que el rut que tenía o no lo encontró o no estaba válido. Había que pasarle todo en efectivo. El día lunes en la mañana tenía su sueldo completo”, detalló el avezado ingeniero comercial.

Captura Instagram.

Sabino Aguad y Gonzalo Villagra destapan detalles del lío con Vecchio en la Unión Española

Sabino Aguad intervino largamente sobre esta tratativa con Emiliano Vecchio antes de cederle la palabra a Gonzalo Villagra. “Empezó a negociar con nosotros, le aceptamos nueve días en un Airbnb con su señora, o sea su pareja. Y una hija de su pareja”, destapó el gerente general de Unión Española, de vasta experiencia en el fútbol profesional chileno con pasos por clubes extranjeros.

“Si hacemos el parangón con (Willian) Machado. Él nunca había venido a Chile, no conocía Santiago, nada. En cinco o seis días tenía su departamento y nos dijo que no necesitaba más ayuda. Además, a los nueve días comenzaba la pretemporada. Vecchio nos vuelve a llamar, nos solicita más días. Le dimos un día más”, marcó Aguad sobre el volante central uruguayo que llegó a Santa Laura.

Emiliano Vecchio fue confirmado como refuerzo hispano y desde entonces, prácticamente sólo hubo problemas. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Comenzó a oler raro todo. “Notamos que estaba faltando a los entrenamientos y haciendo una vida privada poco acorde a lo que uno esperaba de un refuerzo de la calidad de él. Por tanto decidimos darle un día más y que todo el resto era decisión de él”, explicó Sabino Aguad. Aunque no especificó si esa determinación implicaba una salida, un retorno a entrenar o qué. Sólo le dio la palabra a Gonzalo Villagra.

“Emiliano la verdad en un momento se enfermó. La primera vez que faltó eso fue lo que comentó. No pudo hacer gran parte de la pretemporada. Después adujo otros problemas personales, no estaba siendo parte de los entrenamientos. Hubo un momento en que dejó de ir a entrenar”, manifestó el otrora volante central, un símbolo de la institución, tras una abultada caída por 4-0 ante Unión La Calera en la Noche Roja.

Villagra contó que tuvo que actuar por el rol que desempeña. “Yo como entrenador, protegiendo lo que hablamos mucho en el grupo del respeto y compromiso, le pedí que me explicara qué había ocurrido. No tuve una respuesta satisfactoria para lo que uno puede entender como una justificación”, sentenció el DT.

“De mi parte, considero que no cumplió con el compromiso hablado desde un principio, justamente yo con él antes de que viniera. Y que yo tenía que ir tomando decisiones con su participación en el equipo. Por eso no fue citado a un amistoso previo”, expuso Villagra, quien aludió a la marginación de Vecchio de ese duelo ante San Luis de Quillota en el estadio Lucio Fariña Fernández.

Tuvo más. “Me lo consultaron, dije que no estaba en condiciones y no ahondé mayormente en eso. Pero ya van varios días que no se ha presentado a entrenar. Es lo único que sé”, cerró Gonzalo Villagra, quien debe afinar detalles para jugar ante Deportes Recoleta por la Copa Chile en la fase grupal este 1 de febrero.

