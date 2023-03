El ex jugador de Colo Colo, Emiliano Vecchio, apareció hace algunas semanas apuntado con el dedo. En Argentina aseguraron que estaba cortado por su relación con la ex pareja de Lisandro López. Finalmente extiende su contrato en La Academia.

Las especulaciones y dudas sobre el futuro de Emiliano Vecchio en Racing Club terminaron y el ex mediocampista de Colo Colo y Unión Española renovó contrato con La Academia hasta diciembre de 2014.

Vecchio fue noticia en las últimas semanas en Argentina considerando que terminaba contrato con Racing en junio próximo, pero ya firmó la extensión de vínculo con el club.

“¡Qué bueno tenerte más tiempo! Emiliano Vecchio extendió su vínculo con Racing hasta diciembre de 2004. La magia sigue”, publicó La Academia trasandina con las respectivas fotos protocolares.

Cabe recordar que Vecchio se encuentra lesionado, en recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Pero las dudas no era el único tema que ronda el vestuario de Racing.

Hace unos días los medios trasandinos aseguraron que el plantel de La Academia le mostró tarjeta roja al mediocampista y muchos no lo quieren ni ver por iniciar una supuesta relación con Mercedes Blanco, la hija del presidente de Racing y ex pareja de Lisandro López, ídolo y hasta hace poco jugador del club.

Según los medios locales, en el vestuario de Racing son muchos los que no le perdonan a Vecchio un romance con la ex pareja de uno de sus recientes ex compañeros.

Emiliano Vecchio ha vestido las camisetas de Rosario Central, Fuenlabrada (España), Gremio Barueri (Brasil), Defensores Belgrano, Unión Española, Colo Colo, Qatar SC, Santos (Brasil), Al.Ahli Dubai (Emiratos Árabes Unidos). Al Ittihad (Arabia Saudita), Bolivar y Racing Club.