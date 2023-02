El volante de la Academia no tiene clara su continuidad en medio de polémicas y Fernando Gago lo apretó para que este resuelva su situación.

El Racing de Fernando Gago ha logrado enmendar el rumbo en este inicio de temporada. Si bien el DT se había declinado por hacer suplente a Óscar Opazo, tras su últimos compromisos, el chileno se ha mostrado como una alternativa más que válida para la banda derecha y los resultados han comenzado a llegar.

Sin embargo, en la Academia existe una polémica, también ligado a Chile. Se trata de Emiliano Vecchio, quien llegó en junio del 2022 y actualmente se encuentra lesionado. Pero su situación es más compleja que solo la lesión, y es que debe resolver su futuro en medio de una relación con la hija de Víctor Blanco, presidente del club.

Una situación que genera división al interior del plantel, producto de que la hija de Blanco había estado previamente con Lisando López, ídolo del club y un verdadero líder en el camarín previo a partir a Sarmiento.

"Trato siempre de separar el tema familiar, lo hice toda mi vida. No tiene nada que ver. Cuesta, por supuesto, para las dos partes, seguramente para él y para mí también. Pero trato de no mezclar los temas. No tiene nada que ver lo familiar con la institución", señaló Blanco.

Una situación a la que se refirió Fernando Gago, señalando que "a mi me gustan las estadísticas, las leo y tengo informes de los jugadores, tanto de Racing como del resto del fútbol argentino. Con respecto a Vecchio, yo hablé con él, después es una cuestión que debe solucionar el jugador con el club".

Un claro ultimátum para Vecchio, quien debe resolver en las próximas horas que pasará con su futuro. Ya en su cuenta de Instagram manifestó que "ojalá que podamos llegar a buen puerto y seguir un tiempo más juntos. Sino es así estaré eternamente agradecido por darme esta hermosa oportunidad. Vamos Racing"