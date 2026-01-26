Es muy complicado convertirse en un meme a nivel mundial y justamente fue eso lo que consiguió el delantero Cristián Zavala, luego de patear de manera lamentable por Colo Colo su penal en el amistoso ante Peñarol.

El puntero quiso definir a lo Panenka en el estadio Centenario y lo hizo tan mal, que la pelota se fue a las manos del arquero Washington Aguerre. Tras su triste ejecución, acusó una lesión en la rodilla derecha.

En todo el mundo se ha comentado el penal de Zavala y el delantero recién alzó la voz, de forma escueta, este lunes, tras el entrenamiento de Colo Colo a pocos días del debut en la Liga de Primera con Deportes Limache.

ver también La reunión clave de Blanco y Negro que puede definir a los últimos fichajes de Colo Colo

Cristián Zavala admite que está lesionado en Colo Colo tras horrible penal

Cristián Zavala fue abordado por hinchas y por la prensa a la salida de la práctica en el estadio Monumental de este lunes, donde dijo de forma escueta que no está en buenas condiciones físicas.

Al ser consultado sobre si está lesionado indicó “ahí lo van a informar, creo. Ahí lo van a informar”, para luego reconocer que no alcanzará a estar ante Limache: “no, no todavía”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por último, fue consultado directamente sobre la situación de su penal que dio la vuelta al mundo y afirmó que está “tranquilo”.

Cristián Zavala no podrá jugar este sábado ante Deportes Limache, en el estreno de Colo Colo en la Liga de Primera en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

ver también Adelantan que Colo Colo puede cerrar el fichaje bombástico de Víctor Dávila: “Sacrificio…”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.

Publicidad