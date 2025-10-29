Universidad de Chile visita a Lanús este jueves 30 de octubre, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. La U viene revertir la ida con un agónico empate 2-2 y necesita un triunfo para meterse en la gran final contra el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

La ida se jugó en el Estadio Nacional a puertas cerradas, sin público por el castigo impuesto por la Conmebol a los azules tras los incidentes frente a Independiente en Avellaneda.

Y para el partido de vuelta, los azules tampoco pueden llevar hinchas visitantes por el mismo motivo. Sin embargo, en tierras trasandinas ya se ven fanáticos azules deambulando con la esperanza de ingresar al duelo.

Junto a esta situación hay un dato relevante: los hinchas de la U podrían comprar entradas. Lanús ya puso a la venta los boletos que oscilan entre los 20 mil y 100 mil pesos argentinos para los no socios.

Entradas para Lanús, con pasaporte

Al ingresar a la ticketera de Lanús, da la opción de adquirir General Local, Platea Central y Platea Norte. Posteriormente pide el registro con alguna cuenta, como la de Google, por ejemplo, y el sistema manda a la verificación de datos…

Pasaporte para comprar entradas para Lanús vs. Universidad de Chile.

En este apartado toca llenar los datos como nombre, fecha de nacimiento, correo, teléfono y tipo de documento… donde sorpresa: permite la opción de pasaporte, es decir, extranjeros. De ahí en más se pude comprar la entrada.

Asimismo, en el proceso no existe ningún tipo de advertencia que consigne que hinchas chilenos ni de la U puedan comprar entradas.

Lanús y Universidad de Chile se enfrentan este jueves desde las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Los azules buscan seguir en camino a su segundo trofeo de Copa Sudamericana.

