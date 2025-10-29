En la capital de Argentina se han visto fanáticos bullangueros a la espera de una opción de poder ingresar a la semifinal de Copa Sudamericana contra Lanús.

A la espera de la llegada de Universidad de Chile, que se espera durante la tarde de en Buenos Aires, ya se han podido ver a hinchas bullangueros por la capital de Argentina.

Pese a que existe una prohibición de ingreso para los hinchas azules, por el castigo de Conmebol y, además, en una medida inédita por las autoridades argentinas.

En medio del mar de gente de Flamengo que llena la ciudad para su partido contra Racing, se pueden ver hinchas de la U por la ciudad de la furia.

Si bien saben que hay medidas que restringen el acceso, hay algunos que de igual manera quieren intentar acceder a algunas de las entradas que aún quedan disponibles del cuadro argentino.

¿Qué dicen los hinchas de la U en Argentina?

Fue en Aeroparque donde Redgol pudo conversar con algunos de los hinchas de Universidad de Chile que arribaron a Buenos Aires, donde no tuvieron problema en conversar.

“Sabemos que hay castigo y que no podemos entrar, pero queremos ver la opción de comprar entrada a la buena, donde el sistema ha dejado a algunos hinchas”, comentan.

“Si no lo logramos, los jugadores tienen que saber que nosotros estamos a todos lados y cumplimos viniendo a ver a la U donde sea”, explican.

Hay que destacar que la U se alojará en Ezeiza, al lado del aeropuerto internacional, de manera de encontrarse aislados de cualquier topo de inconveniente en Buenos Aires.

Mira el video del arribo de hinchas