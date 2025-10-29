Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Hinchas de U de Chile llegan a Buenos Aires pese a la prohibición de ingreso ante Lanús

El Romántico Viajero jugará ante Lanús en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana. Los hinchas azules no pueden ingresar al estadio.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Hinchas de la U en Aeroparque.
© RedGolHinchas de la U en Aeroparque.

En la capital de Argentina se han visto fanáticos bullangueros a la espera de una opción de poder ingresar a la semifinal de Copa Sudamericana contra Lanús.

A la espera de la llegada de Universidad de Chile, que se espera durante la tarde de en Buenos Aires, ya se han podido ver a hinchas bullangueros por la capital de Argentina.

Pese a que existe una prohibición de ingreso para los hinchas azules, por el castigo de Conmebol y, además, en una medida inédita por las autoridades argentinas.

En medio del mar de gente de Flamengo que llena la ciudad para su partido contra Racing, se pueden ver hinchas de la U por la ciudad de la furia.

Si bien saben que hay medidas que restringen el acceso, hay algunos que de igual manera quieren intentar acceder a algunas de las entradas que aún quedan disponibles del cuadro argentino.

El verdadero líder de la ANFP le responde con furia a los reclamos de Michael Clark: “Se le olvidó…”

ver también

El verdadero líder de la ANFP le responde con furia a los reclamos de Michael Clark: “Se le olvidó…”

¿Qué dicen los hinchas de la U en Argentina?

Fue en Aeroparque donde Redgol pudo conversar con algunos de los hinchas de Universidad de Chile que arribaron a Buenos Aires, donde no tuvieron problema en conversar.

Publicidad

“Sabemos que hay castigo y que no podemos entrar, pero queremos ver la opción de comprar entrada a la buena, donde el sistema ha dejado a algunos hinchas”, comentan.

Si no lo logramos, los jugadores tienen que saber que nosotros estamos a todos lados y cumplimos viniendo a ver a la U donde sea”, explican.

Hay que destacar que la U se alojará en Ezeiza, al lado del aeropuerto internacional, de manera de encontrarse aislados de cualquier topo de inconveniente en Buenos Aires.

Publicidad

Mira el video del arribo de hinchas

Pablo Milad le responde la declaración de guerra a Michael Clark: “Hay códigos en el fútbol”

ver también

Pablo Milad le responde la declaración de guerra a Michael Clark: “Hay códigos en el fútbol”

Lee también
Marea azul: el emotivo banderazo que despidió a la U rumbo a Lanús
U de Chile

Marea azul: el emotivo banderazo que despidió a la U rumbo a Lanús

Las medidas que toman en Argentina contra hinchas infiltrados de la U
U de Chile

Las medidas que toman en Argentina contra hinchas infiltrados de la U

Oportunidad de oro: Álvarez se juega una carta contra Lanús
U de Chile

Oportunidad de oro: Álvarez se juega una carta contra Lanús

Con el verdugo azul en ataque: la formación de Lanús ante la U
Internacional

Con el verdugo azul en ataque: la formación de Lanús ante la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo