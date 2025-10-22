Con una temporada 2025 para el olvido, y en alto riesgo de quedar sin jugar copas internacionales para 2026, en Colo Colo ya comienzan a planificar la conformación de su plantel para el próximo año, el cual se proyecta que será muy austero.

Las pérdidas económicas que hoy posee Blanco y Negro, les obligarán a vender una importante cantidad de futbolistas para sanearse. Y es aquí donde pueden entrar como “moneda de cambio” u opción de mercado su importante cantidad de jugadores que tienen a préstamo.

Actualmente, son 24 futbolistas con contrato en Colo Colo que juegan en equipos del fútbol chileno, con la excepción de Brayan Cortés en Uruguay. Todos ellos deben regresar con miras a la próxima temporada para saber si serán tomados en cuenta o deberán irse del club.

Los 24 jugadores de Colo Colo que deben volver para 2026

ARQUEROS

Brayan Cortés (Peñarol/URU)

Julio Fierro (Deportes Copiapó)

Martín Ballesteros (Unión Española)

Benjamín Morales (Deportes Limache)

DEFENSAS

Jeyson Rojas (Deportes La Serena)

Darko Fiamengo (San Antonio Unido)

Juan Pablo Reyes (San Antonio Unido)

Miguel Toledo (Deportes Puerto Montt)

Pedro Navarro (Unión San Felipe)

Santiago Bravo (Deportes Ovalle)

Diego Ulloa (Unión La Calera)

Felipe Yáñez (Unión La Calera)

Lucas Soto (Everton)

Matías Pinto (Deportes La Serena)

Nicolás Garrido (O’Higgins)

VOLANTES

Bastián Silva (Deportes Limache)

Dylan Portilla (Deportes Limache)

Bryan Soto (Deportes Iquique)

Ethan Espinoza (Santiago Wanderers)

Diego Plaza (Deportes Santa Cruz)

DELANTEROS

Matías Moya (Deportes Iquique)

Francisco Rivera (Unión La Calera)

Cristián Zavala (Coquimbo Unido)

¿Cuántos terminan contrato con los albos?

De esta extensa nómina, sólo tres acaban su vínculo con Colo Colo el próximo 31 de diciembre, como son Julio Fierro, Ethan Espinoza y Matías Moya. Muy seguramente ninguno siga en el club para 2026.

¿Cuándo es su próximo juego?

En el cierre de la jornada 26 en Liga de Primera, el Cacique será local en el Estadio Nacional para enfrentar a Deportes Limache, este lunes 27 de octubre desde las 18:00 horas.

