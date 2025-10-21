Pese a que no ha vuelto a ser parte de la Selección Chilena en los últimos meses, lo mejor que le pudo pasar futbolísticamente a Brayan Cortés fue dejar Colo Colo y partir hasta el gigante del balompié uruguayo Peñarol para jugar este segundo semestre.

Pese a que no pudo superar los octavos de final en Copa Libertadores, con una actuación para el olvido ante Racing, a nivel local no para de brindar buenas presentaciones con un equipo que es líder del Torneo de Clausura 2025 y finalista de la Copa AUF Uruguay.

Si bien es cierto que al término de la presente temporada, Cortés debe regresar a Chile para sumarse a la pretemporada en Colo Colo, desde Peñarol entregan una noticia que puede complicar su vuelta, e incluso ser usada como parte en la negociación por su continuidad.

La noticia desde Peñarol que complica regreso de Cortés a Colo Colo

Es que pase lo que pase con el final del Campeonato Uruguayo, incluso si llega a ser campeón o no, desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le confirmaron al cuadro carbonero que ya son parte de la próxima edición del máximo certamen continental.

“Bienvenido de nuevo. Peñarol jugará la Conmebol Libertadores 2026“, publicó el organismo en sus canales oficiales. Una noticia que obligará al club oriental a tomar una decisión pronta para negociar con Colo Colo la compra del pase de Cortés.

Al respecto, su presidente Ignacio Ruglio fue enfático en señalar que “nunca sabes, las cosas están escritas, pero son renegociables. Puedes dejar escrito una cosa que después puedes decirle ‘en esas condiciones no lo compramos, en otras condiciones sí’’, o nos lo quedamos seis meses más”.

Los números del “Indio” en Uruguay

Entre torneos locales y Copa Libertadores, Brayan Cortés suma con Peñarol un total de 1.260 minutos en cancha durante 14 juegos, donde recibió 11 goles en contra y entregó su valla invicta en ocho ocasiones.

¿Cuándo juega el “Carbonero”?

Por la jornada 13 del Torneo de Clausura 2025 en Uruguay, la escuadra aurinegra visitará al Club Atlético Cerro, en duelo a disputarse este sábado 25 de octubre desde las 16:00 horas en el Estadio Monumental Luis Tróccoli de Montevideo.