Deportes Concepción sigue reforzándose este 2026 en lo que será su gran regreso a la máxima división del fútbol chileno y, para ello, el León puso sus ojos en experimentado jugador que ya tendría todo acordado para vestirse de Lila esta temporada.

Luego de 17 años, el León de Collao consiguió el esperado regreso al Campeonato Nacional tras vencer a Cobreloa en la final de la liguilla. Con ello, el club ha sumado a grandes refuerzos, pero aún no termina de definir su plantel.

El ex Colo Colo que está listo para llegar a Conce

Según revela Sabes Deportes, Brayan Véjar, que jugó el 2025 con Unión Española, se queda en primera y ficha con Deportes Concepción. Según revela el medio, tras largas negociaciones, finalmente se llegó a un acuerdo.

“La situación de Véjar se allanó en favor de Deportes Concepción y el cuerpo técnico de Patricio Almendra esperó con mucho sigilo el fichaje del exjugador de Colo Colo y Palestino, ya que siempre fue la primera opción”, revela el medio.

La carrera de Brayan Véjar

El lateral de 30 años comenzó su carrera en Huachipato, para luego llegar a Colo Colo el 2016, club con el que obtuvo dos Copa Chile, dos Supercopa de Chile y un título de Primera División.

Tras su salida de los albos, pasó por Palestino, donde jugó entre 2021 y 2014, llegando a Unión Española este 2025.

Brayan Véjar se vestirá de Lila. /Photosport

El 2026 del León de Collao

El equipo ha anunciado grandes refuerzos para la próxima temporada, entre ellos Leonardo Valencia, el segundo goleador del último campeonato, donde anotó en 15 oportunidades en la Liga de Primera.

Al delantero se suman Misael Dávila, Ethan Espinoza, Norman Rodríguez, Aldrix Jara, Mauricio Vera y el portero brasileño César Dutra, quien fue campeón de Copa Libertadores junto al Flamengo el 2019.

Asimismo, el León aseguró las renovaciones de Nozomi Kimura y Joaquín Larrivey. Mientras que los jugadores con contrato vigente son Nicolás Araya, Diego Carrasco, Jonathan Espínola, Ángel Gillard, Alexis Mancilla, Fabrizio Manzo, Sebastián Martínez, Ulises Ojeda, Mario Sandoval, Nelson Sepúlveda, Sebastián Silva y Brayan Valdivia.