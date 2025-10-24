Liga Deportiva Universitaria dio el golpazo y con goleada por 3-0 dejó colgando al favorito Palmeiras, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El duelo se disputó en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Los locales abrieron el marcador en los 15′ con el zurdazo de Gabriel Villamil desde el corazón del área. Y LDU de Quito no demoró en aumentar las cifras…

En los 25′ se cobró penal por mano de Andreas Pereira la zona de rigor de Palmeiras y Lisando Alzugaray lo convirtió en gol con remate ajustado y a media altura hacia su izquierda en los 26′.

Antes del descanso llegó el doblete de Villamil y el tercero de Liga tras una gran jugada colectiva del equipo dirigido por el ex DT de Universidad Católica, Tiago Nunes, cuando el reloj marcaba 45’+1.

Participación chilena

Cuando se jugaban los descuentos del segundo tiempo, Liga de Quito regaló una tonta expulsión al irse a las duchas Bryan Ramírez, por un duro planchazo a Agustín Giay. Se pierde la revancha tras ver la roja luego de la revisión en el monitor del VAR (90’+5).

Tiago Nunes y Liga de Quito ponen pie y medio en la final de Copa Libertadores: goleada ante Palmeiras.

Entre los detalles de la goleada, Liga le rompe la racha a Palmeiras: los brasileños registraban 25 partidos sin perder a nivel internacional.

Asimismo, el argentino nacionalizado chileno, Lautaro Pastrán, ingresó en los minutos finales en la Liga de Quito. en el mismo equipo, Fernando Cornejo estuvo ausente por acumulación de tarjetas amarillas.

Con amplia ventaja, Liga de Quito buscará el paso a la final de la Copa Libertadores 2025, el próximo jueves 30 de octubre, en el estadio Allianz Parque de Palmeiras, en Sao Paulo. Por el otro lado del cuadro están Flamengo y Racing Club.

