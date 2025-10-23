La crisis social que se está viviendo en Perú tiene en veremos la gran final de la Copa Libertadores 2025. José Jerí, presidente interino del país, declaró el pasado martes un estado de emergencia de 30 días en la ciudades de Lima.

Esta situación despertó varias dudas en torno a la definición a disputarse en el Estadio Monumental, donde hace de local Universitario, el próximo 29 de noviembre entre los ganadores de las llaves de Racing vs Flamengo y Palmeiras vs Liga de Quito.

Sin ir más lejos, los rumores en torno a un cambio de sede como volver a Buenos Aires o llevar otra vez la final a Río de Janeiro, repitiendo lo que se vio en el 2024 y 2023 respectivamente, se tomaron alguno de los medios más importantes del continente.

No obstante, en la Conmebol al parecer harán oídos sordos, tomando una polémica decisión a poco más de un mes de que se juegue el partido.

La decisión de la Conmebol para la final de la Copa Libertadores 2025

De acuerdo a información entregada por Diario Olé de Argentina, la máxima entidad del fútbol sudamericano se la jugará por mantener la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima, Perú.

La última final de la Copa Libertadores se jugó en el Estadio Monumental de Buenos Aires. | Foto: Photosrport.

El mencionado medio detalla que bajo ningún punto de vista se están evaluando otros estadios, ya que sacando cuentas, la gran final del torneo se estaría jugando diez días después de finalizado el estado de emergencia en Perú.

Cabe destacar que esta medida de José Jerí se da en el marco de una ola de violencia y extorsiones que se le atribuyen al crimen organizado. Con el estado de emergencia las fuerzas de seguridad pueden ingresar a cualquier vivienda y detener a sospechosos dentro o fuera del domicilio sin orden judicial. Además, prohíben que los ciudadanos se reúnan para manifestaciones sin autorización de las autoridades.