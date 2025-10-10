Batacazo para Perú durante la presente jornada. Es que en Conmebol avisaron que estudian seriamente quitarles la sede de la final de Copa Libertadores 2025 y trasladar la definición a otro país.

¿La razón? El tenso clima social que se vive en el país vecino. Recientemente la ahora ex Presidente de la República, Dina Boluarte, fue destituida por el Congreso y José Jerí asumió como nuevo mandatario.

Dicho revuelo social tiene en jaque el país incaico, donde la Conmebol ya tomó cartas en el asunto y así lo avisaron durante esta tarde. Y ahí, Chile sale a colación, ya que hace seis años pasó algo similar.

¿Final de Copa Libertadores a Chile?

Desde el medio RPP y en Perú alertaron que Conmebol está evaluando seriamente sacar la final de Copa Libertadores 2025 de dicho país, tras la compleja situación social.

La final de Lima 2019 / (Getty Images)

Es ahí donde asoma el caso de Chile, país que en 2019 tenía pactado albergar la definición que tuvo a River Plate y Flamengo peleando por el oro. Sin embargo, el Estallido Social que inició el 18 de octubre provocó que la final cambiara de sede.

En ese entonces, precisamente la definición se trasladó a Perú, con Flamengo derrotando a los millonarios en la final. Por eso, los medios peruanos ponen ojo en lo que pasó con Chile como antecedente.

Flamengo campeón en 2019 / (Getty Images)

¿Habrá vuelta de mano? Por ahora la Conmebol no se ha pronunciado oficialmente sobre un eventual cambio de la final a Chile. El duelo está programado para el 29 de noviembre.

