Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

LDU Quito vs. Palmeiras: Horario y dónde ver la semifinal de ida de Copa Libertadores

LDU con los chilenos, Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán, recibirán este jueves en Quito al siempre poderoso, Palmeiras de Brasil.

Por Franco Abatte

Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán buscarán dar el gran golpe ante el "verdao".
Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán buscarán dar el gran golpe ante el "verdao".

Continúa la acción de la Copa Conmebol Libertadores 2025. Este jueves 23 de octubre sigue la acción de las semifinales de ida del certamen continental y en esta oportunidad es el turno del enfrentamiento entre Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) contra Palmeiras.

El elenco de los chilenos, Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán (argentino-chileno) y dirigido por el exUC, Tiago Nunes, recibirán al siempre poderoso –y favorito-, “verdao” en un partidazo a jugarse en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito por la segunda semifinal de esta semana.

Este primer capítulo de la emocionante llave entre ecuatorianos y brasileños será clave para definir a uno de los dos finalistas del certamen Conmebol, el otro saldrá de la llave que animan Flamengo y Racing Club.

Pronósticos Liga de Quito vs Palmeiras: la LDU confía en la altura para dar el primer golpe

ver también

Pronósticos Liga de Quito vs Palmeiras: la LDU confía en la altura para dar el primer golpe

¿A qué hora juega LDU Quito vs. Palmeiras?

Liga de Quito y Palmeiras por las semifinales ida de Copa Libertadores se juega este jueves 23 de octubre a partir de las 21:30 horas de Chile en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

¿Dónde ver por TV y STREAMING la Copa Libertadores HOY?

El encuentro entre Liga y Palmeiras por la Copa Libertadores no irá por CHV y la única opción de ver este encuentro de semifinales es a través de ESPN Premium, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN Premium
VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 241 (HD)*
CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
GTD/TELSUR: 70 (SD)
MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
TU VES: 522 (HD)
ZAPPING: 100 (HD)

Publicidad

Adicionalmente, podrás ver en vivo y por streaming el máximo torneo Conmebol por las pantallas de la app Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

Probables formaciones LDU Quito y Palmeiras:

LDU Quito: Alexander Domínguez en el arco; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez en defensa; José Quintero, Kevin Minda o Lautaro Pastrán, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Alexander Alvarado en el mediocampo; Bryan Ramírez, Jeison Medina en ataque.

Palmeiras: Carlos Miguel en el arco; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs o Murilo, Piquerez en defensa; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio en el mediocampo; José Manuel Lopez, Vitor Roque en ataque.

Publicidad
SAO PAULO, BRAZIL – SEPTEMBER 25: Players of LDU Quito pose for a team photo prior to the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Quarter-final Second leg match between Sao Paulo and LDU Quito at MorumBIS Stadium on September 25, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

SAO PAULO, BRAZIL – SEPTEMBER 25: Players of LDU Quito pose for a team photo prior to the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Quarter-final Second leg match between Sao Paulo and LDU Quito at MorumBIS Stadium on September 25, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

Lee también
"Tenía la esperanza, pero...": crack chileno pide a gritos ir a la Roja
Selección Chilena

"Tenía la esperanza, pero...": crack chileno pide a gritos ir a la Roja

Chile no lo llamó: Fernando Cornejo anota un golazo en Liga de Quito
Internacional

Chile no lo llamó: Fernando Cornejo anota un golazo en Liga de Quito

Con dos chilenos que nadie tenía: Liga de Quito a semi de Libertadores
Internacional

Con dos chilenos que nadie tenía: Liga de Quito a semi de Libertadores

Ídolo de O'Higgins avisa a Coquimbo: "Dan lo mismo, los tres puntos..."
Chile

Ídolo de O'Higgins avisa a Coquimbo: "Dan lo mismo, los tres puntos..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo