Continúa la acción de la Copa Conmebol Libertadores 2025. Este jueves 23 de octubre sigue la acción de las semifinales de ida del certamen continental y en esta oportunidad es el turno del enfrentamiento entre Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) contra Palmeiras.

El elenco de los chilenos, Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán (argentino-chileno) y dirigido por el exUC, Tiago Nunes, recibirán al siempre poderoso –y favorito-, “verdao” en un partidazo a jugarse en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito por la segunda semifinal de esta semana.

Este primer capítulo de la emocionante llave entre ecuatorianos y brasileños será clave para definir a uno de los dos finalistas del certamen Conmebol, el otro saldrá de la llave que animan Flamengo y Racing Club.

ver también Pronósticos Liga de Quito vs Palmeiras: la LDU confía en la altura para dar el primer golpe

¿A qué hora juega LDU Quito vs. Palmeiras?

Liga de Quito y Palmeiras por las semifinales ida de Copa Libertadores se juega este jueves 23 de octubre a partir de las 21:30 horas de Chile en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

¿Dónde ver por TV y STREAMING la Copa Libertadores HOY?

El encuentro entre Liga y Palmeiras por la Copa Libertadores no irá por CHV y la única opción de ver este encuentro de semifinales es a través de ESPN Premium, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)

Publicidad

Publicidad

Adicionalmente, podrás ver en vivo y por streaming el máximo torneo Conmebol por las pantallas de la app Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

Probables formaciones LDU Quito y Palmeiras:

LDU Quito: Alexander Domínguez en el arco; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez en defensa; José Quintero, Kevin Minda o Lautaro Pastrán, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Alexander Alvarado en el mediocampo; Bryan Ramírez, Jeison Medina en ataque.

Palmeiras: Carlos Miguel en el arco; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs o Murilo, Piquerez en defensa; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio en el mediocampo; José Manuel Lopez, Vitor Roque en ataque.

Publicidad

Publicidad