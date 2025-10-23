Continúa la acción de la Copa Conmebol Libertadores 2025. Este jueves 23 de octubre sigue la acción de las semifinales de ida del certamen continental y en esta oportunidad es el turno del enfrentamiento entre Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) contra Palmeiras.
El elenco de los chilenos, Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán (argentino-chileno) y dirigido por el exUC, Tiago Nunes, recibirán al siempre poderoso –y favorito-, “verdao” en un partidazo a jugarse en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito por la segunda semifinal de esta semana.
Este primer capítulo de la emocionante llave entre ecuatorianos y brasileños será clave para definir a uno de los dos finalistas del certamen Conmebol, el otro saldrá de la llave que animan Flamengo y Racing Club.
¿A qué hora juega LDU Quito vs. Palmeiras?
Liga de Quito y Palmeiras por las semifinales ida de Copa Libertadores se juega este jueves 23 de octubre a partir de las 21:30 horas de Chile en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.
¿Dónde ver por TV y STREAMING la Copa Libertadores HOY?
El encuentro entre Liga y Palmeiras por la Copa Libertadores no irá por CHV y la única opción de ver este encuentro de semifinales es a través de ESPN Premium, en los siguientes canales según tu cableoperador:
ESPN Premium
VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 241 (HD)*
CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
GTD/TELSUR: 70 (SD)
MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
TU VES: 522 (HD)
ZAPPING: 100 (HD)
Adicionalmente, podrás ver en vivo y por streaming el máximo torneo Conmebol por las pantallas de la app Disney+, exclusivamente en su plan Premium.
Probables formaciones LDU Quito y Palmeiras:
LDU Quito: Alexander Domínguez en el arco; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez en defensa; José Quintero, Kevin Minda o Lautaro Pastrán, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Alexander Alvarado en el mediocampo; Bryan Ramírez, Jeison Medina en ataque.
Palmeiras: Carlos Miguel en el arco; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs o Murilo, Piquerez en defensa; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio en el mediocampo; José Manuel Lopez, Vitor Roque en ataque.
SAO PAULO, BRAZIL – SEPTEMBER 25: Players of LDU Quito pose for a team photo prior to the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Quarter-final Second leg match between Sao Paulo and LDU Quito at MorumBIS Stadium on September 25, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)