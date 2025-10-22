Presidente de Peñarol cuenta la firme sobre el futuro de Brayan Cortés: “Hay que negociar…”

Peñarol se enfrenta a un momento clave en la temporada 2025. El cuadro charrúa está en plena competencia por el torneo de clausura y además disputará la final de la Copa Uruguay. Por lo que todavía tiene la chance de sumar dos títulos antes de terminar el año.

Rendimiento excepcional que tiene a Brayan Cortés entre sus jugadores más destacados. El seleccionado nacional llegó a mitad de año y de inmediato se volvió titular en el equipo que dirige Diego Aguirre. Por lo mismo, aumenta el interés sobre lo que ocurrirá con el portero a final de año.

El “Indio” llegó a modo de préstamo, por lo que al terminar la temporada el cuadro de Peñarol tendrá que analizar la compra del ex Colo Colo. Tema que fue abordado por el Presidente de Peñarol que dejó un particular análisis.

“Tiene contrato hasta final de año y hay opción de compra, que podemos ejercer o no. Si Peñarol quiere quedarse con el jugador, habrá que negociar con Colo Colo y con el jugador”, confesó Ignacio Ruglio en conversación con Tirando Paredes.

¿Dónde atajará Brayan Cortés en 2026?

El tema es que el dirigente de Peñarol recalcó que aún no empiezan a pensar en el próximo 2026. Pese a que ya están clasificados a Copa Libertadores, para Ruglio no se debe desenfocar el equipo de lo que ocurre dentro de la cancha.

“No es el momento ahora de hablar de su negociación. Brayan Cortés tiene que concentrarse en los próximos dos campeonatos que nos estamos jugando. Esperemos que salgan bien”, adelantó el Presidente de Peñarol.

“Entiendo que los portales chilenos necesitan información, es parte del juego. Pero ahora nosotros nos enfocamos en campeonar y después de eso ver como se arma el plantel el próximo año”, sentenció.

Cabe consignar que la compra de Cortés sería por cerca a 1,4 millones de dólares. Cifra que Peñarol buscará negociar para reducir el costo y hasta hacerlo en pagos en cuotas.

