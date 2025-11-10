La lucha en la zona baja por mantener la categoría de a poco se ha ido achicando en su cantidad de equipos. A falta de tres fechas para el término de esta Liga de Primera 2025, todo apunta a que será Deportes Limache y Unión Española los equipos que pelearán por acompañar a Iquique al descenso.

Esto lo decimos porque en las últimas fechas elencos como Everton, La Serena y Unión La Calera pudieron sumar puntos clave que les permitieron tomar algo de aire. Todavía no están 100% salvados, pero si es cierto que algo más de margen de maniobra tienen.

Sin embargo, de todo este grupo el que tiene un dolor de cabeza y preocupación extra es Limache. ¿El motivo? Pues los Minutos Sub 21, ya que son el equipo que peor está en ese ítem. Además, en su último duelo ante la U no exageramos al decir que jugaron con fuego al respecto.

ver también DT de Limache confía ciegamente en zafar del descenso: “Hacerle tres goles a U de Chile…”

Deportes Limache casi se va a la B por los Minutos Sub 21

Antes del partido con los azules los tomateros tenían la obligación de promediar 85 minutos con un Sub 21 en cancha en sus últimos cuatro compromisos. Si no se logra eso, perdían tres puntos por secretaría.

Hasta ahí todo bien, salvo que ante la U el DT Víctor Rivero sacó a Bastián Silva, el único Sub21 que tenía en cancha, al minutos 68 por Felipe Fritz. Con esto, estaba condenando a los tomateros a perder esas tres unidades en la tabla.

Agustín Arce es de los pocos jugadores Sub 21 que tiene Deportes Limache en su plantel. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, al rato después arregló esta situación con el ingreso de Agustín Arce a los 73’ por Guillermo Pacheco. Arce, al ser del 2005, suma el doble de los minutos que realmente juega, lo que permitió que Limache pudiese completar los 90’ con un Sub 21 jugando.

Un punto que Rivero deberá tener muy en cuenta en estas fechas que quedan de torneo. No solo deportivamente Limache está muy emproblemado en la parte baja, sino que también por los minutos juveniles.

ver también Ponen en duda el fichaje estrella de Popín Castro a uno de los grandes: “Dejen de humear”

El próximo partido de Deportes Limache

Los tomateros se verán las caras el próximo fin de semana del 22 y 23 de noviembre ante Unión Española en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

Publicidad