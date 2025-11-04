Una de las grandes sorpresas de la nómina de Nicolás Córdova en la selección chilena fue Agustín Arce, el volante de Deportes Limache que ha encontrado regularidad en el elenco de la V Región este segundo semestre.

En Universidad de Chile prácticamente no fue considerado por Gustavo Álvarez en la primera parte del año. Solamente jugó por el torneo ante Limache, precisamente, y también en Copa Chile tuvo participación ante Magallanes, Recoleta y Santiago Morning.

La salida de Arce para jugar en Limache

Ante ese escenario, buscó más regularidad pensando en el Mundial Sub 20, donde fue titular constantemente y ahora esa confianza Córdova se la ratificó con el llamado para los amistosos ante Rusia y Perú.

“Es un sueño que te llamen a la selección adulta y más siendo menor, creo que es un premio al esfuerzo, al trabajo y voy a darlo todo por la selección”, manifestó Arce tras la derrota ante Palestino.

Agustín Arce ha encontrado regularidad en Limache

Eso sí, sabe que ha debido remar bastante al no ser considerado en la U. de Chile, el elenco en el que se formó desde pequeño. Aunque como se cerró esa puerta, agradece que se haya abierto otra.

“Siempre digo que hay que disfrutar los procesos, por algo pasan las cosas. Gracias a Dios me abrieron las puertas acá en Limache, pude tener más minutos y ahora tengo un llamado a la selección adulta, que es un sueño para todos”, agregó en La Cisterna.

Cerró señalando que está “muy feliz por eso también”, entendiendo que deberá dar la “vuelta larga” como se dice en el fútbol cuando un juvenil no logra tener cabida en un equipo grande.

Por ahora debe enfocarse en el duelo del domingo justamente ante su ex equipo, U. de Chile, que servirá para mostrar que puede volver el 2026 para ser parte del plantel.

