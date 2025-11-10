Deportes Limache llegó a protagonizar una sorpresa que le daba un envión anímico tremendo en su lucha por escaparle al descenso, pero la U de Chile tuvo la calidad suficiente para remontar el partido y firmar un emotivo 4-3 en la Liga de Primera 2025.

El partido, válido por la fecha 27 del certamen que ya ganó Coquimbo Unido, se disputó en el estadio Santa Laura. Para los azules marcaron Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Leandro Fernández por partida doble. En el Tomate Mecánico, el argentino Facundo Pons anotó dos tantos y el otro lo hizo Bastián Silva.

Para Víctor Rivero, DT del cuadro limachino, esa muestra ante el Romántico Viajero es una señal positiva para las tres fechas restantes. “Hacerle tres goles a la U, partir 2-0 en ventaja, jugar con carácter y personalidad. Qué nos podemos reprochar. Fueron más que nada virtudes de ellos”, explicó el entrenador sobre la remontada azul.

Víctor Rivero da indicaciones ante U de Chile en Santa Laura. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Si analizas las jugadas que se originaron por la derecha fueron de una jerarquía para sacar el centro, jugar el duelo, la definición de (Leandro) Fernández. Nos pegó fuerte en momentos claves. Si no se abría con ese penal, habría sido distinto. Irse 2-0 al descanso es otra cosa. En la primera jugada del segundo tiempo te empatan”, desmenuzó Rivero.

Añadió que “tuvimos reacción, quedamos 3-3. Fueron más virtudes del rival. Estamos fuertes, es distinto perder de esta manera. Demostramos que convertimos, salimos a jugar, hay personalidad. Son detalles que nos están costando caro, pero fue un desequilibrio por jerarquía de ellos”. Una idea con la que Rivero salió muy convencido del reducto enclavado a metros de la Plaza Chacabuco.

La fe de Rivero para escaparle al descenso con Limache tras perder vs U de Chile

Para el DT de Deportes Limache, la pelea por evitar el descenso es ardua y la caída ante U de Chile le impidió a su equipo tomar una bocanada de aire fresco vital. Por algo que en su cuerpo técnico imaginaron. Pero que no pasó tan explícitamente.

“Creímos que en algún momento la U podía aflojar físicamente por el desgaste que traen. Ellos podían sentir que con la ventaja nos cedieran el balón y así fue. Las virtudes de su banda derecha no tuvimos la capacidad de contrarrestarla”, expuso Rivero.

En el segundo tiempo, Gustavo Álvarez ordenó el ingreso de Maximiliano Guerrero por Marcelo Díaz para apuntalar el sector derecho del Bulla. “Sobre todo con el volumen que llega al área con di Yorio, Fernández y Altamirano”, describió Rivero. De todas maneras, hubo algo que le dejó sabor dulce a pesar de sumar 0 puntos en esta pasada.

Bastián Silva celebra el gol que le anotó a la U de Chile. Reemplazó a Daniel Castro y abrió la cuenta vs el Bulla. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Convertimos tres goles con el goleador del equipo fuera (Daniel Castro, suspendido). Basti lo suplió muy bien y nos ayudó a cumplir el minutaje. Después del 2-1, el cambio era sostener la banda donde son más fuertes. Sabemos que no es de merecimientos, pero nos tenemos que aferrar a eso para no decaer”, aseguró el ex DT de Unión La Calera, Unión San Felipe, San Luis de Quillota y Santiago Wanderers, entre otros. Un conocedor total del fútbol en la región de Valparaíso.

Así quedó Deportes Limache en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Deportes Limache se ubica en el 14° lugar con 22 puntos al cabo de 27 fechas disputadas en la Liga de Primera. Unión Española de local, Unión La Calera de visita y Deportes La Serena en casa son sus últimos tres rivales en el certamen.