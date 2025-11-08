Una de las grandes revelaciones que ha tenido la Liga de Primera 2025 es Daniel “Popín” Castro, el delantero goleador de Deportes Limache que esta semana comenzaron a ubicarlo en el horizonte de los equipos grandes del país.

La temporada se acerca al final y ya comienzan los rumores para el próximo mercado de fichajes, donde sin duda el atacante del cuadro limachino tendrá importantes ofertas.

En ese sentido, ya se hablaba que Universidad de Chile y Universidad Católica se habían puesto a la fila por sus goles, algo que fue bajado de golpe con una cuota de realidad.

Fue el Coke Hevia quien aseguró que, por ahora, el gran golpe del mercado, era puro humo, porque no hay interés de los equipos grandes por el jugador de Limache.

Popín Castro lucha por la permanencia con Limache. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Dónde jugará Popín Castro?

Deportes Limache está luchando por salvar la categoría de la Liga de Primera, donde este fin de semana enfrenta a Universidad de Chile en el estadio Santa Laura.

Justo uno de los equipos donde sonaba el delantero, pero que el ex actor Hevia entregó detalles de su situación, donde deja en claro que por ahora no hay nada concreto.

“Hoy 7 de noviembre no existe interés ni de Universidad de Chile ni de Universidad Católica por Popín Castro”, explicó en sus plataformas digitales.

“¿Puede llegar? Por qué no. Tuvo una muy buena temporada y me parece un buen jugador, pero no hay interés real por él hoy. Basta de humear”, finalizó.

Revisa los detalles: