La U de Chile se puso al día en la Liga de Primera 2025 y ahora comienza su arremetida por meterse en la Copa Libertadores del próximo año. Este domingo el Romántico Viajero tiene un duelo clave ante Deportes Limache, para el que tiene novedades en su formación.

El elenco dirigido por Gustavo Álvarez venció a Everton días atrás y volvió a la lucha por el torneo continental. Sin embargo, Universidad Católica y O’Higgins sumaron de a tres, lo que les mete presión para ir a buscar el triunfo ante los Tomateros.

Con Lucas Assadi aún lesionado y cumpliendo castigo, la delantera se ha transformado en la gran incógnita en los últimos días. Y si bien tiene opciones y jugadores que han rendido cuando los ha necesitado, el DT le da un espaldarazo a uno que había estado desaparecido.

Equipo que gana, repite: la formación de la U para seguir soñando con Copa Libertadores ante Limache

La U no se hace problemas y, luego de cortar su mala racha con un equipo, lo repite. Según informó Bolavip, Gustavo Álvarez no piensa en cambios para recibir a Deportes Limache y mandará a la cancha la misma formación que derrotó a Everton.

La U usará la misma formación que venció a Everton contra Limache. Foto: Photosport.

Esta arrancaba con Gabriel Castellón como el principal referente en la portería. El guardameta ha sido el regalón del DT desde que estaban juntos en Huachipato y ahora le entrega la responsabilidad de cuidar un arco que no puede permitirse goles.

En la defensa, la U contará con su ya tradicional línea de tres para apostar todo a la presión arriba. Es decir, Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia deberán proteger el fondo azul.

En el mediocampo tampoco habrá movimientos, manteniéndose los mismos cinco que fueron una pesadilla para Everton. Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano más como enganche son los elegidos para esta tarde.

Finalmente está el ataque, donde el reemplazante de Lucas Assadi parece estar definido. Leandro Fernández nuevamente irá desde el arranque acompañando a Lucas Di Yorio en busca de los goles del triunfo.

Así, la U irá con una formación estelar a enfrentar a Limache. Esta será con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

La U ya tiene formación definida y espera por el pitazo inicial para enfrentar a Deportes Limache. El Romántico Viajero recibe a los Tomateros por la Liga de Primera 2025 este domingo 9 de noviembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.

