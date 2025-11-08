O’Higgins y Ñublense regalaron un partido sensacional en el estadio El Teniente de Rancagua. Con una expulsión que motivó otras dos, un penal y una remontada espléndida del Capo de Provincia, que firmó un 4-2 y contó con una pirueta genial de una de sus figuras.

El cuadro local tuvo un comienzo en mucho mejor pie que los Diablos Rojos. Un lúcido y preciso pase de Martín Sarrafiore encontró a su compatriota argentino Maximiliano Romero en muy buena posición. Con una definición lo suficientemente ajustada, el ex PSV venció a Nicola Pérez y abrió la cuenta.

Corrían 12 minutos y celebró el equipo adiestrado por Francisco Meneghini. Un cuarto de hora más tarde, cayó otra buena noticia para los celestes. Fue la tarjeta roja directa para Gabriel Graciani. Aunque ese castigo llegó recién después de la revisión de Piero Maza en el VAR.

Maxi Romero anotó su sexto gol en la Liga de Primera 2025. Ha jugado 10 partidos. (Jorge Loyola/Photosport).

Luego de eso, Fuentes le protestó de manera muy desafiante a Maza, quien decidió expulsarlo. Todo parecía a pedir de boca para el Capo de Provincia. Pero una falta dentro del área le dio un inesperado gol a los visitantes. Otro argentino, Federico Mateos, derrotó a Omar Carabalí desde el punto penal. Con el 1-1 se fueron al descanso.

Así celebró Federico Mateos su gol ante el Capo de Provincia. (Jorge Loyola/Photosport).

Ñublense sorprende con 10 jugadores y O’Higgins remonta con una tijera genial

Se jugaban 64 minutos cuando Diego Sanhueza, quien había reemplazado a Jovany Campusano en Ñublense, dio un pase que desarmó toda la defensa de O’Higgins. El lateral encontró a Matías Plaza con mucho espacio. Y el talentoso volante definió bien ante la salida de Omar Carabalí.

Pero el Capo de Provincia no se rindió. Encontró el empate en los 75 minutos de acción, aunque recién pudieron celebrar luego de una larga revisión en el VAR. Finalmente, Piero Maza convalidó el gol de Bryan Rabello, autor del 2-2 ante los Diablos Rojos tras desviar afortunadamente un remate de Pavez. El apellido clave.

Eso sí, faltaba la obra de arte de la jornada. La que anotó Luis Pavez en los 81 minutos. El lateral izquierdo apareció como centrodelantero. Sí, leyeron bien. Y resolvió como el mejor: con una pirueta espectacular que dejó sin chances de reacción al charrúa Pérez. Una manera sensacional de concretar la remontada.

Así celebró Luis Pavez su espectacular golazo. (Jorge Loyola/Photosport).

Hubo una chance de estirar la ventaja. Fue un penal que se encargó de patear Francisco González. El ex Defensa y Justicia anotó, aunque Pérez estuvo a punto de tapar su remate. Selló una victoria que le permite a O’Higgins seguir al acecho de Universidad Católica, que en la fecha 27 también celebró. En tanto, Ñublense llegó a siete partidos sin saber de triunfos.

Así quedó la lucha por el Chile 2 en la tabla de posiciones de la Liga de Primera

O’Higgins sigue en el tercer lugar detrás de Coquimbo Unido y Universidad Católica. Sueña con el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores.