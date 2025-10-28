Daniel Castro es una de las figuras de Deportes Limache en su estreno en la Primera División. Si bien El Tomate lucha para mantener la categoría, se la ha arreglado para hacerle la vida difícil al resto de los equipos, especialmente a Colo Colo.

Y Colo Colo ha sufrido a Popín. Castro le marcó un gol en la victoria por 4-1 en Copa Chile, otro en la Liga de Primera (victoria por 1-0), y ahora una nueva conquista en el empate 2-2 de este reciente fin de semana.

Tras el duelo, el delantero de Limache se vio muy contento y orgulloso. En conversación con TNT Sports, Popín Castro no dudó a quién dedicarle el fruto de su esfuerzo.

La emoción de Popín por el esfuerzo, resultado y su mamá

“Mi mamá está aquí en el estadio, me vino a ver… Contento por ella. Toda mi familia ha estado atrás, pero sobre todo mi mamá. Y mi papá… Los que han estado en las buenas y en las malas. Mi hermana, mi cuñado… Esta recompensa también es para ellos“, dijo el atacante de Limache.

Popín Castro se emociona y lanza emotiva dedicatoria tras amargar otra vez a Colo Colo.

Y sobre el esfuerzo, agregó que “pocos nombres de los jugadores que tenemos son de jerarquía, y la mayoría son de esfuerzo, me incluyo. Vengo luchándola, remándola. Y este es fruto del trabajo“.

Popín Castro sentenció que “me ha costado mucho, este trabajo es de todo el equipo. Un premio a la perseverancia y a todo el sacrificio. Antes teníamos que viajar ocho, diez horas en bus, y ahora mira lo lindo que es esto“.

Daniel Castro registra hasta ahora 10 goles con Limache en la Liga de Primera, con 22 partidos jugados y un total de 1.886 minutos. Por Copa Chile con 5 tantos en 10 partidos y 591′.