Si hay un hombre que ha estado en el centro de la polémica tras los fracasos de la selección chilena y nuestro fútbol es Pablo Milad. El mandamás del balompié criollo ha sido más que apuntado por el presente de nuestro país, lo que ha llevado a muchos a pedir su salida.

El terrible proceso de Ricardo Gareca parecía ser el punto final a su aventura al mando de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile. Sin embargo, más allá de que tiene claro que es cuestionado por los hinchas, está muy tranquilo con lo que ha hecho hasta ahora.

De hecho, el mandamás del fútbol chileno sacó la voz ante los rumores y dejó muy clara su postura sobre una salida anticipada, algo que no está en sus planes. A tal punto, que se aferra al cargo aunque tenga que ir contra todo el país.

Pablo Milad va contra la corriente y descarta renunciar a la ANFP

Para Pablo Milad, las críticas no son un problema y se mantiene tranquilo con el respaldo de los clubes. El presidente de la ANFP rompió su silencio sobre los rumores que hablan de un salida antes de tiempo, descartándola por completo.

Pablo Milad aseguró que no piensa renunciar a la ANFP y seguirá al mando hasta que termine su periodo. Foto: Photosport.

En conversación con La Tercera, el mandamás del fútbol chileno se refirió a los insultos que ha recibido de parte de los hinchas en sus apariciones públicas. “Estadios, no. Fue una vez, solamente. Tampoco es general. No lo ponga en general. Siempre van a cargar sobre la figura que aparece y da la cara. Eso es normal. Siempre es así y así lo asumo, pero nosotros cumplimos con todo lo que teníamos que hacer como dirigentes. Lo otro es que tendríamos que dirigir y jugar. Eso nos falta, nomás“.

“Tenemos la conciencia tranquila. Hemos dotado de todo lo que se necesita a nivel de Selección. Hemos mejorado instalaciones, hay un nuevo complejo, José Sulantay, que es una inversión de US$ 3,5 millones, modernización de Juan Pinto Durán, de las canchas, los centros de entrenamientos, las luminarias“, añadió.

En esa misma línea, Pablo Milad enfatizó en que ha hecho la pega que le corresponde. “Eso es lo que tiene que hacer un dirigente: satisfacer necesidades para que haya un hábitat adecuado para el entrenamiento, para tratar de mejorar, de obtener mejores resultados“.

Ante la pregunta de si quiere seguir, el presidente de la ANFP fue categórica. “Tengo fuerza para mucho más, porque soy un deportista, soy un luchador y mi vida ha estado rodeada de adversidades de las que siempre he salido adelante. Por eso estoy trabajando, pensando no en mi período, sino en los que vienen“.

La convicción del dirigente es tal que incluso niega que piense salir antes de tiempo. “No. Yo tengo un compromiso. Fui elegido democráticamente, por 34 votos a 15. Tengo el apoyo de los clubes, que saben lo que he hecho, lo que he trabajado, porque a ustedes, los medios, no les interesa“.

“Los clubes sí saben lo que he hecho y voy a seguir hasta el último día de noviembre (de 2026) que me corresponde cumplir mi mandato. Y, claro, tengo el desafío de dejar ordenado esto de la separación de la ANFP y la Federación“, sentenció.

De esta forma, Pablo Milad deja en claro que mientras tenga el respaldo de los equipos chilenos, no saldrá de su cargo aunque todo se caiga a pedazos. Una decisión polémica y más cuando ha quedado a la vista que nuestro fútbol está estancado hace rato.

