Unión Española sufrió un duro mazazo en la Liga de Primera. El cuadro hispano no pudo rescatar puntos en el Estadio Santa Laura y con la derrota ante Colo Colo complicó sus opciones de permanecer en la máxima división del fútbol chileno.

El cuadro de Independencia ahora está en el puesto 15ª con 21 unidades, por lo que está en zona de descenso directo. Lo que además provocó la salida de Miguel Ramírez a tres fechas del cierre de temporada.

Pese a ello, el capitán y máximo referente del equipo Pablo Aránguiz sacó la voz y recalcó que no todo está perdido. Por ahora.

“Se viene una semana de para por las votaciones y eso nos va a dar tiempo para poder trabajar el partido contra Deportes Limache”, confesó el “10” en zona mixta. Pero tras ello apuntó al duelo contra el “Tómate Mecánico” y lo importante que será para mantener la categoría y para el futuro de todo el plantel hispano.

“Ese partido va a ser el más importante de nuestras carreras. Sabemos que nos jugamos, podemos quedar en la historia del club como los que nos fuimos al descenso. Nos jugamos el prestigio de mejorar un contrato o irse a otro club, y jugando así no lo vamos a conseguir”, sentenció el volante.

Por lo que está tarde también tendrán un ojo puesto en lo que pase justamente en el Santa Laura. La U recibe a Deportes Limache, y en Unión esperan una manito del Romántico Viajero para evitar que se escape en la tabla de posiciones.

¿Qué partidos le quedan a Unión Española?

El cuadro hispano debe disputar sus últimos tres encuentros en la Liga de Primera para intentar zafar del descenso. Tras las votaciones, Unión Española visita a Deportes Limache el 23 de noviembre. Luego el 30/11 recibe a O’Higgins y cierra ante Coquimbo Unido el 7 de diciembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.