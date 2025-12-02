La Liguilla de Ascenso 2025 entra en su fase más determinante y este miércoles se vivirá uno de los partidos más esperados de la temporada: Deportes Concepción recibe a Cobreloa en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Los Lilas, impulsados por su gente y un cierre de año sólido, buscarán tomar ventaja en casa. Cobreloa, en tanto, llega con jerarquía, oficio y el peso de eliminar a uno de los cuadros más sólidos de la temporada.

Ambos elencos intentarán dar el primer golpe en esta llave clave, donde cada detalle puede definir el camino hacia el único cupo que entrega la Liguilla para integrar la Liga de Primera 2026.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Deportes Concepción vs. Cobreloa?

Deportes Concepción vs. Cobreloa, juegan este miércoles 3 de diciembre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Ester Roa, por la final de ida para lograr el ascenso.

El partido entre el León de Collao y Loínos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS, en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Publicidad

Publicidad

ver también Van por el último cupo en Primera: Cobreloa y Deportes Concepción a la final de la Liguilla

Tabla de posiciones Primera B