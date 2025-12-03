Una llave extraordinaria se juega por la final de la liguilla de la Primera B con dos clubes de renombre en el fútbol nacional, Deportes Concepción y Cobreloa, quienes se verán las caras por primera vez este miércoles 3 de diciembre en el Ester Roa Rebolledo de la región del Biobío.

Gran serie que determinará al segundo ascendido del añoy que acompañará el 2026 en la división de honor a la Universidad de Concepción, quienes terminaron 1° en la tabla anual con 55 unidades, se coronaron campeones de la B y primeros ascendidos del año.

Es en ese contexto que en RedGol hicimos un ejercicio y le solicitamos a la inteligencia artificial por un resultado para este encuentro de ida de la final de la B ¿Hay empate, triunfo del ‘León de Collao’ o de los loinos? Todos los detalles a continuación.

La IA vaticina el resultado para la ida entre Concepción vs. Cobreloa

En esta oportunidad fue ChatGPT, la herramienta elegida para hacer esta predicción para el duelo de ida por la final de la liguilla de la Primera B.

La herramienta de inteligencia artificial señaló que, si bien siempre hay incertidumbre en cuanto a un resultado, hizo un análisis de los finalistas, sus últimos duelos, campaña anual y otros detalles, señalando que: “El resultado con más opciones de ocurrir según el momento de ambos equipos, la localía y el rendimiento reciente es: 1-1”.

Tras ello, añadió los siguientes argumentos para defender su pronóstico:

Concepción suele hacerse fuerte de local, pero no domina ampliamente. Cobreloa llega en buen nivel ofensivo y casi siempre convierte, incluso de visita. Es una final cerrada y generalmente los equipos no arriesgan tanto en la ida. Los argumentos de ChatGPT para ver un 1-1 en la final ida de la liguilla de la B.

Eso sí, dio un importante aviso para el ‘León de Collao’ de cara a la vuelta, añadiendo que la serie final, considerando duelos de ida y vuelta, tiene a “Cobreloa como favorito para llevarse el ascenso. Su localía en la vuelta + confianza + buen momento ofensivo les dan la ligera ventaja”.

¿A qué hora juegan Deportes Concepción vs. Cobreloa?

Deportes Concepción vs. Cobreloa juegan por la final ida de la liguilla de la B este miércoles 3 de diciembre desde las 20:00 horas de Chile en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

La final vuelta, en tanto, se juega este domingo 7 de diciembre a las 20:15 horas en el Zorros del Desierto de Calama.

