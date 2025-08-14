Universidad de Chile dio un paso clave hacia los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 al superar por 1-0 a Independiente en el Estadio Nacional. La U golpeó primero en esta llave y sacó una ventaja leve, pero ventaja por sobre todo, de cara a la vuelta de la próxima semana en Argentina.

Pese a la derrota, en el cuadro argentino se tienen confianza en lo que pueden hacer en el Estadio Libertadores de América la próxima semana. Así lo dejó en claro Julio Vaccari, DT del Rojo, quien a pesar de la falta de gol de su equipo, aseguró que tienen las armas para revertir la llave.

Además, el entrenador trasandino dejó en claro que no le sorprendió lo mostrado por la U en este duelo, ya que tenía bastante estudiado al equipo de Gustavo Álvarez y todos sus mecanismos de juego.

“Este equipo tiene armas y muchas cosas para darlo vuelta en casa”

En conferencia de prensa Vaccari declaró a los medios que “la verdad que no me sorprendió nada de Universidad de Chile porque lo habíamos analizado bien. Nos encontramos con ese gran equipo que habíamos visto en la parte previa: con tres internos con mucha jerarquía que pierden poco el balón, que son muy claros, y con volantes muy incisivos”.

Julio Vaccari aseguró que tenía bien estudiada a la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez. | Foto: Photosport.

“Fue un partido muy parejo, en los primeros minutos fuimos dominadores y contamos con ocasiones. Luego ellos crecieron y no estuvimos prolijos. En el segundo tiempo, el equipo estuvo muy bien hasta la expulsión de Mati (Abaldo)”, agregó.

Sobre lo que fue el resultado final, el DT del Rojo aseguró que “el empate hubiera sido lo justo, pero el fútbol es así y ellos hicieron el gol. Para lo que el equipo produce, estaría bueno llegar a patear al arco. Si pateamos 15 veces y 4 van al arco, es complicado”.

“Este equipo tiene armas y muchas cosas para darlo vuelta en casa. Cuando fluye en su juego, lo hace muy bien. Sí deberíamos concretar más situaciones”, concluyó.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Universidad de Chile e Independiente?

Azules y Rojos se volverán a ver las caras el próximo miércoles 20 de agosto desde las 20:30 horas en el Estadio Libertadores de América. El ganador de este cruce se enfrentará al vencedor de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador.