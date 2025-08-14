Universidad de Chile dio un paso importantísimo a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 al vencer por 1-0 a Independiente en el Estadio Nacional. Los azules pegaron primero en esta llave y sacaron una ventaja leve pensando en la vuelta de la próxima semana en Argentina.

Si la U logra hacer un buen papel en Buenos Aires logrará avanzar a los cuartos de final del segundo torneo de la Conmebol, donde en el otro cruce otro elenco sacó la delantera pensando en la ronda de los ocho mejores.

Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador se vieron las caras en Perú en la otra llave para dar con el hipotético rival de la U, donde ya un elenco se perfila como clasificado a los cuartos al lograr una transcendental ventaja.

El rival que espera a Universidad de Chile en los cuartos de la Sudamericana

Y es que contra todo pronóstico Alianza Lima se hizo fuerte de local y logró vencer por 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Alejandro Villanueva. La gran figura en suelo peruano fue Alan Cantero, quien se matriculó con un doblete en la recta final del partido anotando a los 76’ y 87’.

Cabe mencionar que la UC de Ecuador fue uno de los mejores equipos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025, logrando 14 puntos en el Grupo B y clasificando de manera invicta a estos octavos de final.

Habrá que ver si en territorio ecuatoriano logra sacar su mejor versión y así dar vuelta una llave complicada ante un Alianza Lima que hizo los deberes en la ida.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador?

La revancha de este cruce se jugará el próximo miércoles 20 de agosto desde las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio Olímpico Atahualpa.