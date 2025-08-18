Manuel Pellegrini tuvo un pálido debut en La Liga con el Betis en su visita a Elche. Un partido que ganaban 1-0 no pudo controlarlo y el local, recién ascendido, consiguió el empate a los 81′.
Esto causó represalias de inmediato tanto en la prensa como en los hinchas, que culparon al Ingeniero por su planteamiento y por no encontrar respuestas desde el banco.
El medio Estadio Deportivo calificó a Manuel Pellegrini con una pobre nota 4. “Su plan de partido no salió bien. Mandó a apretar en la primera mitad y eso sirvió para ponerse por delante”, señalaron de entrada.
El problema vino después. “Luego su equipo estuvo demasiado contemplativo ante el fútbol-control ordenado por Eder Sarabia (DT de Elche). Lo confió todo al trabajo defensivo y salió cruz“, manifestaron.
Pellegrini recibió muchas críticas en España
Los hinchas cargan contra Pellegrini
Los hinchas también se enrabiaron con el DT chileno en las respuestas que dieron a la cuenta de X del Betis. “Llevábamos viendo una hora que Elche iba a empatar y el del banquillo no”, señala un usuario que dobló la crítica.
“Encima saca tres descartes. Falta mucho, el equipo poco trabajado, mal en defensa y espeso en el centro del campo. No entiendo lo de Valles y Junior en el banquillo”, explicó.
Otro señaló que Pellegrini es un “homenaje” en su puesto. “Lo dije hace un año, vuelo a repetirlo. Un homenaje, una estatua lo que se quiera hacer… merecido. Pero espero que sea el ultimo año de Pellegrini en el banquillo“, señaló.
Los comentarios contra Pellegrini
“Duele los ojos que llevan 2 o 3 años los rivales independiente de su nivel, que te manejen los partidos a su antojo”, agregó.
Otro responsabilizó a Pellegrini por el 1-1. “Necesita estrellas mundiales para ganarle a un recién ascendido”, indicó claramente molesto.