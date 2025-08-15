Es tendencia:
Italia

En Italia no tienen piedad con Damián Pizarro y lanzan una cruel crítica: “Demuestra la escasa…”

El delantero chileno de Udinese se gana malos comentarios por su nulo aporte desde que llegó al cuadro de Friuli.

Por Carlos Silva Rojas

Damián Pizarro no ha sido aporte en Udinese.

Uno de los equipos europeos que siempre anda buscando jóvenes talentos para contratar y luego venderlos más caro es Udinese, que puso su mirada en Damián Pizarro.

El cuadro italiano le pagó a Blanco y Negro 3.5 millones de euros por el 70% del pase del delantero, sin embargo, aquella apuesta del equipo de Friuli se está yendo al tacho de la basura.

El ex delantero de Colo Colo no ha podido adaptarse a la Serie A italiana y cuando jugó en el equipo Primavera (juvenil) tampoco rindió, porque no ha marcado ningún gol desde que llegó a mediados de 2024.

En Italia la tienen clara con Damián Pizarro: Udinese habría determinado el futuro del jugador

En Italia la tienen clara con Damián Pizarro: Udinese habría determinado el futuro del jugador

Prensa italiana se lanza contra Damián Pizarro

Damián Pizarro por ahora sigue en las filas de Udinese, porque no ha llegado ninguna oferta para que salga a préstamo, y probablemente siga sin tener chances de jugar.

La siempre dura prensa italiana analizó el momento del delantero que seguramente se perderá el Mundial Sub 20, porque prefirió sus vacaciones a entrenar, y en la península lo criticaron con todo.

Damián Pizarro en Udinese.

“Quizás sea una cuestión de personalidad… como lo demuestra la escasa mejora que ha tenido durante su proceso formativo”, dijo sobre el chileno el diario Il Messaggero Veneto.

Damián Pizarro vive un duro momento y a sus cortos 19 años se está quedando sin opciones de jugar tras decidir partir muy pronto al fútbol europeo.

