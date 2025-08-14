Un jugador de la Roja que pasa por tenso momento en las canchas podría estar pasando por un momento opuesto en el amor, en donde se reveló que podría estar protagonizado intenso romance con conocida cantante nacional.

Damián Pizarro, actual jugador de Udinese, y la ex Gran Hermano y actual cantante urbana, Fran Maira, se convirtieron en el blanco de los rumores hace algunas semanas cuando el sitio Lima Limón señaló que la artista “se dejó ver junto al centrodelantero en el casino Monticello la noche del pasado sábado”.

A estos rumores, ahora se suma un nuevo dato, ya que el portal Infama identificó que ambos realizaron una publicación en un lugar similar.

La foto que delataría el romance entre Damián Pizarro y Fran Maira

La ex participante de ¿Ganar o servir? y cantante detrás de temas como “enfocá en lo mío” y “Amiga ya mató” compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram en donde se ve paseando por Italia, país en donde vive el jugador de la Serie A, pero lo que habría delatado todo fue un pequeño detalle.

Mientras ella bailaba en una transmisión, detrás de ella Infama captó que el espejo reclinable era el mismo de la casa del delantero del Udinese.

El presente de Damián Pizarro en Italia

En el plano deportivo, el jugador pasa por un complejo momento debido a que no ha podido consolidarse en el Udinese, sumando pocos minutos, sin poder convertir goles ni asistencias. Debido a esto, se reveló que es posible que salga del equipo durante este mercado de pases.

Por otra parte, el jugador, según se reveló, quedaría marginado del Mundial 2025 sub 20 por el entrenador Nicolás Córdova, esto ya que decidió tomar sus vacaciones en vez de participar en los amistosos del equipo contra Nueva Zelanda.

“Damián estaba convocado y prefirió privilegiar sus vacaciones que estar acá. No tengo mucho más comentario que hacer”, comentó a los medios en aquel momento Córdoba.