Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

¡La imagen que los delata! Destapan romance de jugador de la Roja y conocida cantante

Aseguran que el seleccionado nacional estaría viviendo un intenso romance con conocida figura de la TV.

Por Andrea Petersen

El jugador nacional estaría viviendo romance con conocida cantante urbana.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl jugador nacional estaría viviendo romance con conocida cantante urbana.

Un jugador de la Roja que pasa por tenso momento en las canchas podría estar pasando por un momento opuesto en el amor, en donde se reveló que podría estar protagonizado intenso romance con conocida cantante nacional.

Damián Pizarro, actual jugador de Udinese, y la ex Gran Hermano y actual cantante urbana, Fran Maira, se convirtieron en el blanco de los rumores hace algunas semanas cuando el sitio Lima Limón señaló que la artista “se dejó ver junto al centrodelantero en el casino Monticello la noche del pasado sábado”.

A estos rumores, ahora se suma un nuevo dato, ya que el portal Infama identificó que ambos realizaron una publicación en un lugar similar.

La foto que delataría el romance entre Damián Pizarro y Fran Maira

La ex participante de ¿Ganar o servir? y cantante detrás de temas como “enfocá en lo mío” y “Amiga ya mató” compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram en donde se ve paseando por Italia, país en donde vive el jugador de la Serie A, pero lo que habría delatado todo fue un pequeño detalle.

Mientras ella bailaba en una transmisión, detrás de ella Infama captó que el espejo reclinable era el mismo de la casa del delantero del Udinese.

Publicidad
En Italia la tienen clara con Damián Pizarro: Udinese habría determinado el futuro del jugador

ver también

En Italia la tienen clara con Damián Pizarro: Udinese habría determinado el futuro del jugador

El presente de Damián Pizarro en Italia

En el plano deportivo, el jugador pasa por un complejo momento debido a que no ha podido consolidarse en el Udinese, sumando pocos minutos, sin poder convertir goles ni asistencias. Debido a esto, se reveló que es posible que salga del equipo durante este mercado de pases.

Por otra parte, el jugador, según se reveló, quedaría marginado del Mundial 2025 sub 20 por el entrenador Nicolás Córdova, esto ya que decidió tomar sus vacaciones en vez de participar en los amistosos del equipo contra Nueva Zelanda.

Publicidad

Damián estaba convocado y prefirió privilegiar sus vacaciones que estar acá. No tengo mucho más comentario que hacer”, comentó a los medios en aquel momento Córdoba.

Lee también
Fran Maira le hace la desconocida a Johnny Herrera
Chile

Fran Maira le hace la desconocida a Johnny Herrera

Fran Maira estrena su nueva canción
Tiempolibre

Fran Maira estrena su nueva canción

Fran Maira habla sobre el éxito de su carrera
Tiempolibre

Fran Maira habla sobre el éxito de su carrera

Más de 312 millones: CR7 deja la grande con millonarios regalos a Georgina Rodríguez
Noticias

Más de 312 millones: CR7 deja la grande con millonarios regalos a Georgina Rodríguez

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo