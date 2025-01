Un divertido momento ocurrió en un reciente capítulo de Todos Somos Técnicos, en donde Fran Maira, en conversación con el panel, lanzó un inesperado comentario sobre Johnny Herrera que causó la risa de los presentes.

Todo ocurrió durante la cobertura de la más reciente edición de los Copihue de Oro en donde la artista nacional estaba nominada en la categoría Mejor Artista Revelación (Premio que se llevó con un 35,4% del voto popular) y antes de ingresar a la ceremonia, la ex ¿Ganar o Servir?, caminó por la Alfombra Roja conversando con los medios, entre ellos TST.

En ese momento, le preguntaron sobre cómo se sentía con la nominación, a lo que Fran responde: “Increíble, la verdad es que imagínate, estar compartiendo con gente tan exitosa, que lleva tantos años de carrera para mí es un honor. Yo llevo siete meses recién, así que nada, increíble”.

En ese momento añaden “Saludos a Johnny”, a lo que ex azul agrega: “me saque en una foto con ella en Borde Río”.

El divertido momento de Fran Maira y Johnny Herrera

“Está Johnny Herrera en el panel, le manda saludos”, a lo que la artista hizo una pausa antes de responder. “Si, creo que sí. No me acuerdo, es que sabes que soy pésima para los nombres”.

Mientras el panel se reía de la situación, el periodista le señaló que Herrera era el histórico arquero de Universidad de Chile. “Te suena?“, a lo que Fran agrega: “No hue…”, generando más risas del panel. “Es que te juro que soy pésima para los nombres. Perdón”.

Tras eso, la cantante se conectó con el panel. “Hola Fran, estamos en vivo para TNT Sports, te quiere saludar Johny Herrera acá”, le señalaron antes de darle paso al recordado arquero.

“Somos todos hinchas tuyos acá, una vez nos sacamos una foto en Borde Río. Tenías un problema en el auto, no sé si te acuerdas”, le señala Herrera.

“Pu… para qué te voy a mentir, no. No me acuerdo. Ahora me voy a acordar”, agregó Fran, “Somos hinchas tuyos en el programa, todos votamos por ti acá”, le comentó Herrera, a lo que la artista cerró con un inesperado comentario que generó aún más risas en los presentes.

“Que son lindos, muchas gracias. Bueno, ¿se lavaron el pot…?”

