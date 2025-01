Este miércoles los hinchas de la U de Chile han recibido un duro golpe a su corazón. Eduardo Vargas, uno de los ídolos de la Copa Sudamericana del 2011, sorprendió a todos al fichar con Nacional, lo que ha generado indignación al pueblo azul y a Johnny Herrera.

A pesar de que siempre se habló de su deseo de seguir en Brasil y de incluso tener una oferta mayor de Vitoria, Turboman se fue a jugar a Uruguay. Con ello, postergó aún más su retorno al Romántico Viajero, algo que para el ex arquero es culpa de la dirigencia.

Johnny Herrera hace pebre al Azul Azul por no traer a Eduardo Vargas a la U

Johnny Herrera reflejó la rabia de los fanáticos de la U por la llegada de Eduardo Vargas a Nacional. “A cualquier hincha le da lata y te deja triste porque era una buena opción en punta con Felipe Mora, que eran los dos candidatos en un principio. Entiendo que no llega porque la U no logró convencerlo y porque no se hizo una oferta formal. No pasó más allá de sólo contactos medios ambiguos“, comenzó señalando en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Para el ídolo del Bulla, la dirigencia no lo hizo bien con Turboman. “Si no hiciste nada concreto, porque llegó una parte que sí mostró interés o si la U mostraba el interés que mostró con Rivero, yo creo que hoy estaría en la U. Se gestionó de muy mala manera“.

Eduardo Vargas fue confirmado como refuerzo de Nacional y Johnny Herrera explotó contra la U. Foto: Nacional.

Para Johnny Herrera, puede que sea un tema de Gustavo Álvarez, aunque recalcó que la plata no era el problema. “De pronto no lo quería el técnico o la dirigencia, pero va por menos lucas de las que le ofrecieron en Brasil”.

De hecho, puso como ejemplo el caso de otro ex azul al que el club nunca le permitió volver. “No es responsabilidad del jugador. Waldo Ponce fue a jugar a Católica porque nunca lo quisieron en la U”.

Aunque lo más llamativo llegó después, cuando al hablar del sueldo que le pagarán a Eduardo Vargas, aseguró que si el presidente de Colo Colo lo llamaba, volvía al país. “Es acorde (el sueldo) a lo que ganan los jugadores clase A en Chile. No es más que Vidal. Iba Mosa y lo convencía al otro día“.

Tras ello, Johnny Herrera sacó toda la artillería contra la Azul Azul. “Pensar en venir a trabajar a la U, la bolsa de gatos porque no saben los dueños. El representante debe saber mucho de la interna y uno de los jugadores más preciados, lo vas a llevar al equipo. Sería amor incondicional, pero la U no lo hizo“.

“Ganó la pésima administración que tiene. Los jugadores que ha traído ahora la U, que son todos de Huachipato y Álvarez los conoce, es más gestión de Álvarez que de la dirigencia. Vienen porque se van a encontrar con un técnico correcto, decente y que juega bien”, complementó.

Ante un eventual regreso en el futuro, el ídolo azul fue categórico. “Con esta administración es muy difícil. Va a depender de la constancia que tenga y el momento en que llega. La U es una bolsa de gato. Depende del momento, puede venir lesionado. Sería parte del plantel pero no principal si no está bien. Uno no vuelve por historia, tiene que ser por méritos”.

“Acá está el mejor ejemplo de la lentitud de la dirigencia para contratar jugadores. Marcelo Díaz dándose vueltas en Libertad hasta que estos hue… lo vieran en La Florida para que se dieran cuenta. Con esa gente que no tiene idea de fútbol, Vargas no tiene nada que hacer en la U“, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Eduardo Vargas en la última temporada?

En su última temporada con Atlético Mineiro, Eduardo Vargas logró disputar un total de 38 partidos oficiales. En ellos anotó 9 goles, aportó con 3 asistencias y alcanzó los 1.303 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega la U?

Con Eduardo Vargas ya lejos, la U sólo piensa en su estreno oficial esta temporada. El Romántico Viajero debutará el próximo miércoles 29 de enero cuando, a partir de las 19:00 horas, enfrente a Deportes Recoleta por la Copa Chile.

