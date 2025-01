Los recuerdos son de hace más de diez años, pero siguen frescos en la memoria del hincha azul. Eduardo Vargas marcando goles en la final de la Copa Sudamericana y desatando el delirio en la afición de la Universidad de Chile.

La memoria no es frágil cuando se trata de momentos tan emocionantes. La primera copa internacional del Romántico Viajero, con Jorge Sampaoli en la banca… realmente un torbellino de sentimientos para el hincha.

El pasado permitía soñar con el futuro. Para Universidad de Chile la búsqueda de Eduardo Vargas en el mercado de pases era algo perentorio. No había dudas, tenía que volver.

Pero, finalmente, Eduardo Vargas fue presentado en Nacional de Uruguay. Es decir, tanto que empujó y remó la U de Chile para que un equipo que no debería tener mejor bolsillo que el Romántico Viajero, terminase llevándoselo. A eso se refirió Tito Awad, entrevistado de forma exclusiva por Paulo Flores para Redgol.

“Nunca tuve esperanzas de que Eduardo Vargas pudiese llegar a la U. Ni aunque me hubieran dicho que estaban conversando con él. Lo que me molesta es que dijo que no iba a salir de Brasil, que no quería venir a Chile y ahora aparece en Uruguay”, enfatizó el reconocido hincha de la U.

“Entonces, me duele, pero no tanto. Además, los futbolistas lo único que quieren son lucas. Hay algunos que no, como el Príncipe Aránguiz o Marcelo Díaz. Pero, los demás todos quieren lucas”, añadió un dolido Awad, quien, por último apuntó con extrañeza al monto desembolsado por Nacional de Montevideo por Turboman.

“Nacional tampoco es un equipo que pueda pagar siete millones de dólares. Entonces, hay gato encerrado, hay algo raro ahí. Pagar esa cantidad… no sé si los vale, incluso. Es un tema difícil de digerir”, concluyó.