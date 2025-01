Ante la ola de rumores que daban a Eduardo Vargas continuando en el fútbol de Brasil, finalmente en Uruguay le pusieron el timbre a que el delantero de la Roja jugará en Nacional.

El Bolso, un gigante del país y del continente, solo alista la firma de Turboman para sumarlo como goleador. Y ahí, lo dirigirá un viejo conocido para el balompié chileno: Martín Lasarte.

Por eso, y como todo queda en familia, otro que también pasó por Chile le dio su “bendición” al Edu. Se trata de Gerardo Pelusso, el DT que lo llevó a la U en el año 2010 e impulsó su carrera como goleador.

Pelusso invoca a la U en el ascenso de Eduardo Vargas

En declaraciones a Sport 890, el entrenador uruguayo que comandó a la U en esa exitosa campaña de Copa Libertadores 2010 se refirió al arribo de Eduardo Vargas a Nacional.

“La presencia de Conde y Victorino en la U de Chile fue muy importante para que Eduardo se adapte rápido. Hoy creo que eso influyó para que venga. Lasarte lo conoce muy bien por dirigirlo en la selección”, partió diciendo, con el corazón azul el DT.

Sobre el impacto del ahora ex jugador Atlético Mineiro en el fútbol charrúa, Pelusso admitió que “es un bombazo y sorpresivo la llegada de Eduardo a Nacional. No lo voy a descubrir yo, es el segundo goleador histórico de la selección de Chile, eso ya dice mucho”.

“Cuando yo asumí en Universidad de Chile me dieron ocho jugadores para llevar como delantero. Me traje todo el material a Uruguay, analizamos todo con Mauricio Larriera, y no dudamos en llevar a Eduardo Vargas”, admitió.

Finalmente, destacó sus cualidades en ese entonces, las que aún mantiene según su veredicto diciendo que “nos llamó la atención la aceleración que tenía, por izquierda y por derecha, desnivelaba. Jugaba de extremo. Hoy juega por todo el frente desnivelaba ataque y lo hace bien”.

