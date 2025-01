Universidad de Chile está lista para sumar un nuevo refuerzo en el mercado de pases, porque tiene todo acordado para que Rodrigo Contreras sea su nuevo goleador.

El técnico Gustavo Álvarez había pedido dos delanteros para la temporada 2025, donde el ex Everton siempre estuvo en la mira, aunque no ocupaba los primeros lugares de preferencia.

Pese a esto, fue el que más quiso venir a la U, por lo que los azules lo firman como su nuevo atacante, donde el ex Everton llevará sus goles al cuadro bullanguero.

Por lo mismo, se despidió del equipo y los hinchas de Viña del Mar, con un emocionante mensaje en sus redes sociales, antes de viajar a Santiago a firmar por el cuadro azul.

Rodrigo Contreras lleva sus goles a U de Chile. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Rodrigo Contreras se despide de Everton

Fue en sus redes sociales donde Rodrigo Contreras se despidió de su paso por Everton, donde estuvo a préstamo desde Deportes Antofagasta, para ser el nuevo delantero de Universidad de Chile.

“Es un mensaje que me cuesta mucho escribir, porque me hicieron sentir como en casa, solo tengo palabras de agradecimiento. Me hicieron vivir uno de los años más lindos a nivel personal y deportivamente, donde disfrute cada partido, cada grito de gol que fue con el alma, el cariño que me brindaron en todo momento en cada lugar que pudimos compartir. Tanto yo como mi familia fuimos muy pero muy felices y vamos a estar siempre agradecidos”, destacó.

“El futbol tiene estas cosas hoy me toca partir, pero es un hasta luego porque se que en algún momento nuestros caminos se van a volver a cruzar”, detalló.

En ese sentido, no se olvidó de ninguno de los personajes que lo acompañaron en su aventura en Everton, a quien les mandó un gran abrazo en su emocionante despedida.

“Gracias a mis compañeros, cuerpos técnicos, los trabajadores y toda la gente que conforman en el club, por hacerme sentir tan cómodo, por confiar en mí y hacer que sea un año extraordinario en todo sentido donde conocí grandes personas y me llevo amistades hermosas”, cerró.

Revisa el mensaje: