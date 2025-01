Universidad de Chile sigue con la teleserie por Octavio Rivero en el mercado de pases, donde siguen empujando para lograr convencer al Barcelona de Ecuador por conseguir el pase del delantero.

Si bien la información que sale desde ese país es que el club de Guayaquil ha desmentido una y otra vez la salida del uruguayo, apuntando que la U no cumple con los montos económicos, hay una situación que llamó la atención.

Barcelona jugó un partido amistoso de pretemporada en la ciudad de Manta, donde sorprendió con una importante decisión con el ex Colo Colo, que enciende una esperanza en el CDA.

Según reportan desde Ecuador, Octavio Rivero no jugó el partido amistoso, donde tampoco fue al banco de suplentes, lo que puede ser una señal de que lo están cuidando para el negocio.

Octavio Rivero ya conversó con Gustavo Álvarez.

Octavio Rivero no quiso jugar un amistoso en Ecuador

Universidad de Chile ha subido la puntería económica por querer contar con los goles de Octavio Rivero, así poder sumarlo a su nuevo delantero para la temporada 2025: Rodrigo Contreras.

Pero una situación que llamó la atención fue que en el amistoso de Barcelona ante Manta el jugador no fue citado, donde apuntan a que no quiso jugar para volver a meter presión.

“Octavio Rivero ha estado haciendo pretemporada, ha estado bien y no entró en la convocatoria. No ha tenido lesión y no entra en convocatoria, entonces hay algo”, comentó el periodista Eduardo Erazo en Studio Fútbol de Ecuador.

“La primera conversación con el nuevo director deportivo, Alfaro Moreno, fue con el representante del jugador, para entender los términos, las quejas y las circunstancias de la molestia. Ahora hablarán con el jugador”, detalló.

Será en las próximas horas el momento clave que esperan en Universidad de Chile para lograr sacar al jugador de Ecuador, donde sus señales con su club son de buscar una salida.

