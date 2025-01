Eduardo Vargas dio la gran sorpresa en le mercado de pases en esta jornada de miércoles al fichar en Nacional de Uruguay. El atacante de 35 años dejó de lado la opción de regresar a Universidad de Chile, teniendo un nuevo desafío en su carrera tras varias temporadas en el Atlético Mineiro.

La noticia dejó marcando ocupado a varios, ya que se creía que estaba la mesa servida para que se viniera a la U. Los universitarios jugarán la Copa Libertadores y el bicampeón de América estaba con el pase en su poder tras finalizar contrato en Brasil.

Lamentablemente los deseos de Edu en esta pasada no iban en esa misma línea, sobre todo si consideramos el millonario sueldo que Nacional le pagará por los dos años de contrato que se firmaron.

El millonario sueldo que Nacional le pagará a Eduardo Vargas

De acuerdo a información entregada por el periodista brasileño Lucas Tanaka, Eduardo Vargas estaba negociando con el club Vitória de su país un sueldo de cambio de 500 mil reales mensuales. Hablamos de unos 83 millones de pesos chilenos cada 30 días.

Esa cifra fue superada por largueza por el Bolso, ya que en palabras del comunicador brasileño le ofrecieron 900 mil reales al delantero chileno. ¿Cuánto sería eso en nuestra moneda? Pues 150 millones de pesos.

Hablamos de una cifra demasiada alta para la U. Sin ir más lejos, el sueldo más alto en el actual plantel de los azules corresponde al argentino Leandro Fernández, quien gana cerca de 43 millones de pesos al mes. Un poco más atrás en ese listado está Charles Aránguiz, jugador que volvió desde Inter de Porto Alegre hace unos meses a cambio de 40 millones cada 30 días.

Los números con que Vargas llega a Nacional

Edu Vargas llega a Nacional tras estar durante cuatro años en el Atlético Mineiro. Ahí, el chileno jugó 167 partidos con 33 goles y entregando 15 asistencias, ganando en el camino cuatro Campeonatos Mineiros.