Colo Colo sigue con su preocupante e irregular andar en esta segunda rueda de la Liga de Primera 2025. El Cacique lleva tres encuentros empatados en línea, dejando valiosos puntos en el camino que lo tienen apernado en la zona media de la tabla.

Y es que los albos ya no solo están lejísimos de la lucha por el título, sino que también de la opción de clasificar a la próxima Copa Libertadores. En este momento, están a siete puntos de Palestino, elenco que marcha tercero y que para más remate tiene todavía un partido pendiente.

Con este panorama la famosa operación remontada ya es casi una quimera en el Monumental. Así por lo menos lo entiende Vicente Pizarro, quien en la última conferencia de prensa dejó en claro cual es su postura en este desastroso año.

“Sabemos el momento en el que estamos”

El volante formado en el Cacique aseguró a los medios que “lo del año pasado fue el año pasado, eso ya pasó. El fútbol se vive en el hoy en día y sabemos el momento en el que estamos. Es un momento complicado pero al pasado no podemos volver. Sabemos que tenemos que empezar a responder dentro de la cancha y empezar a ganar”.

Colo Colo está a 17 puntos del puntero Coquimbo Unido y a siete unidades de recién meterse en puestos de Copa Libertadores. | Foto: Photosport.

A la hora de comparar ambas campañas, Pizarro avisó que “la relación sigue siendo la misma entre los jugadores, entre el profe, tenemos un muy buen grupo. Obviamente que el momento es complicado. En el fútbol pasan estas cosas y hay que saber llevarlas”.

Para cerrar y apuntando al duelo que se viene ante la UC, el mediocampista lanzó que “es un clásico que marca mucho para nosotros, por cómo lo vive la gente. Esperemos hacer un buen partido el día sábado, que el equipo se vea bien, que el juego va a ir mejorando y hoy solamente lo que nos sirve es ganar. Lo tenemos claro y es lo único que apuntamos al día del partido”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán al ruedo este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas ante Universidad Católica en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2025.